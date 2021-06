Ferrara, bimbo di un anno trovato morto in casa. Madre con tagli alle braccia

Pubblicità

BOLOGNA. Un bambino di un anno è stato trovato senza vita in casa questa mattina a Ferrara. Era nella camera da letto, nella quale dormiva con la madre. E’ stata la donna, di 29 anni, a chiamare alle 6 i carabinieri per dare l’allarme: “Aiuto, mio figlio è morto”. Al loro arrivo, i militari hanno trovato la mamma sotto shock e con tagli alle braccia: aveva tentato il sucidio. Ha aggredito i militari, poi è stata ricoverata nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Cona.

I carabinieri indagano per omicidio. Sul corpo del piccolo, trovato sul letto, non ci sono segni evidenti di lesioni. L’autopsia, che verrà disposta a breve, sarà fondamentale per chiarire le cause della morte. Oltre ai carabinieri è intervenuto anche il personale sanitario del 118 che ha tentato di rianimare il bambino per 40 minuti, senza successo. La donna, in stato di agitazione, ha detto di avere ucciso suo figlio. Ma ogni sua parola viene pesata con attenzione dai carabinieri per via delle sue condizioni di salute.

La ventinovenne, ferrarese, viveva in casa con i suoi tre figli di 9, 5 e 1 anno. Gli altri bambini stanno bene. Il compagno era andato via di casa da circa un mese per via di grossi problemi all’interno della coppia. Questa mattina, dopo la tragedia, la donna ha chiamato sia lui sia la madre, cioè la nonna dei bambini. Quest’ultima è andata nella casa della famiglia a prendere i nipotini per portarli via con sé.





