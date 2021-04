Ferrari: l’annuncio di Elkann, nel 2025 il primo modello totalmente elettrico

MILANO – La Ferrari rompe gli indugi e annuncia che il primo modello completamente elettrico della casa di Maranello verrà lanciato nel 2025. Lo ha rivelato il presidente John Elkann durante l’assemblea degli azionisti che si è tenuta oggi per l’approvazione del bilancio 2020. “Siamo molto entusiasti della nostra prima Ferrari completamente elettrica, che abbiamo in programma di presentare nel 2025 e potete esserne certi: tutto quello che nel vostro immaginario gli ingegneri e i designer di Maranello sono in grado di concepire per un simile punto di riferimento della nostra storia, verrà realizzato”, ha detto Elkann.

La SF90 Stradale, la prima ibrida plug-in di Ferrari, presentata nel maggio 2019.

Il presidente della Ferrari (controllata dalla holding Exor, così come la casa editrice de La Repubblica) ha spiegato che l’azienda sta continuando a mettere in atto la propria strategia di elettrificazione “in modo estremamente rigoroso. La nostra interpretazione e applicazione di queste tecnologie sia nel motorsport sia nelle auto stradali è una grande opportunità per trasmettere l’unicità e la passione del Cavallino Rampante alle nuove generazioni”. Ferrari aveva lanciato nel maggio 2019 la prima ibrida plug-in della sua storia, la SF90 Stradale, che ha ricevuto una grande accoglienza dalla clientela internazionale.

Un altro annuncio importante di Elkann, che ha ribadito il ritorno alla 24 ore di Le Mans nel 2023, è che “nei prossimi mesi” verranno lanciati tre nuovi modelli. Ferrari non svela mai in anticipo le auto che presenta al pubblico e, anche sui nuovi arrivi, il riserbo è mantenuto. L’annuncio del presidente conferma però che la casa di Maranello intende mantenere un ritmo elevato di nuovi lanci, visto che già nel 2020 sono stati presentati “con grande successo” tre nuovi modelli: la Ferrari Portofino M, la 488 GT Modificata e la SF90 Spider.