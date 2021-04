Ferrero debutta nei gelati: in arrivo anche i ghiaccioli all’Estathé

MILANO – Ferrero prepara lo sbarco nel mercato dei gelati confezionati. L’azienda piemontese ha annunciato che a partire da questo mese lancerà gli stecchi con Ferrero Rocher, nelle versioni Classic e Dark, Raffaello, e i ghiaccioli con Estathé Ice nei gusti limone e pesca. Oltre al mercato italiano, che vale circa 1,9 miliardi di euro, i prodotti verranno lanciati anche in altri quattro Paesi europei: Francia, Germania, Austria e Spagna

Negli anni- spiega un comunuicato dell’azienda – nei laboratori ferrero è nato un team dedicato allo sviluppo delle ricette per questi nuovi prodotti. Lo sviluppo dei gelati e dei ghiaccioli è stato ulteriormente rafforzato grazie alle sinergie con Ice Cream Factory Comaker, società spagnola specializzata nello sviluppo e nella produzione di prodotti per gelateria, di cui il gruppo ha acquisito il controllo nel 2019.

I gelati Ferrero – sottolinea ancora la nota – saranno prodotti nello stabilimento di alzira, in Spagna (in provincia di Valencia) che “grazie all’allestimento di una linea totalmente nuova, è caratterizzata da impianti innovativi ed un alto grado di automazione”. Vicina a quella già esistente, èstata inoltre realizzata una nuova fabbrica dedicata alla copertura di cioccolato per gli stecchi.