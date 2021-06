Festa di comunione con 200 invitati a calata Capodichino, multati anche i tre musicisti

A Napoli, nel quartiere San Carlo Arena, i carabinieri della Compagnia Stella insieme a quelli del Nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti – verso mezzanotte – in calata di Capodichino. Era in corso una festa in strada con musica, circa 200 le persone presenti tra adulti e bambini: venti persone sono state sanzionate, tra questi anche i tre musicisti presenti che hanno immediatamente smontato l’impianto luci e musicale. Identificato e sanzionato anche il promotore della festa. Un 36enne del posto che voleva festeggiare la comunione di suo figlio avvenuta in mattinata.

Controlli sulla movida anche in provincia. I carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale, hanno presidiato le strade e le piazze di Frattamaggiore. 200 le persone identificate e 106 i veicoli controllati, sei scooter sono stati sequestrati.

Controlli a tappeto anche negli esercizi commerciali per la sicurezza del consumatore. I militari, insieme ai colleghi del Nas di Napoli, hanno sanzionato il titolare di un’attività e sequestrato alimenti pronti per essere venduti ma privi della prevista tracciabilità.