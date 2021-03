Festa in piazza nell’ultima sera prima della zona rossa: le immagini al vaglio dei carabinieri

Pubblicità

Via Viterbo all’angolo con via Salaria si è trasformata in una vera e propria discoteca a cielo aperto in cui molti giovani si sono dati appuntamento per l’ultima sera prima delle nove restrizioni che portano Roma e il Lazio in zona rossa. Balli, canti, fuochi d’artificio e addirittura il gesto di un ragazzino che con una pistola, probabilmente giocattolo, esplode tre colpi in aria. Ora le immagini rilanciate da molti social network sono al vaglio degli inquirenti. Poco prima già i Carabinieri avevano sanzionato due gruppi di giovani assembrati, in via Michele Lando e in via Viterbo angolo via Salaria, dove i militari avevano dovuto far disperdere vari gruppi di giovani e sanzionato una comitiva di 5 giovani.

