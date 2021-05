Festa per centinaia di ragazzi al Parco Dora, ballano e suonano senza mascherina fino a tarda notte

Pubblicità

Una festa nella zona dello strippaggio del Parco Dora di Torino. C’erano centinaia di persone ieri sera dopo lo scattare del coprifuoco che hanno ballato e bevuto senza mascherina e senza mantenere il minimo distanziamento fino a tarda notte. Un video della serata in queste ore circola su youtube ed è stato rilanciato sui social.

L’appuntamento, sotto la tettoia del parco è stato lanciato su telegram su uno dei canali della campagna Io Apro, una chat che raccoglie molti messaggi negazionisti oltre alle proteste dei lavoratori che in questi mesi non hanno potuto lavorare. Anche se il raduno di ieri notte non era stato annunciato ufficialmente come un raduno di negazionisti o no mask l’effetto è comunque quello di una festa fuori controllo con centinaia di giovani ammassati senza il minimo rispetto del distanziamento. Nessuno indossa le mascherine e tutti hanno violato il coprifuoco che per il momento scatta ancora alle 22.

Il raduno della notte non ha nulla a che vedere con le performance di giocoleria del pomeriggio che avevano raccolto al Parco Dora diversi artisti di strada e giocolieri per un evento che, però, ha rispettato le norme anticontagio e il necessario distanziamento. L’evento si è concluso alle 22.

Non è la prima volta che raduni di questo tipo usano telegram per darsi appuntamento. Era successo anche ieri pomeriggio per il raduno davanti alla Torteria di Chivasso, il locale sotto sequestro dopo che la proprietaria ha violato tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività per il mancato rispetto delle norme anticontagio. Anche il caso della torteria di Chivasso è diventato un simbolo per i negazionisti e i no mask che rifiutano l’esistenza della pandemia e l’utilità delle misure messe in atto per contenere i contagi.





