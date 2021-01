Feste in casa e assembramenti a Milano e provincia: tra segnalazioni dei vicini e controlli scattano le multe

Segnalazioni dei vicini di casa e controlli di routine: può essere diversa la partenza ma il risultato è lo stesso, con ragazzi e adulti che incuranti delle norme anti-Covid si assembrano, fanno feste in casa, anche oltre l’ora del coprifuoco, tutto ovviamente senza distanziamento e senza mascherine.

Nel corso del fine settimana i carabinieri di Milano e provincia hanno fatto diversi interventi del genere.

Nel pomeriggio del 29 gennaio alle 18,45 nel centro commerciale “Il Centro” di Arese i militari della Compagnia Carabinieri di Rho hanno identificato 24 giovani, di cui 4 maggiorenni e 20 minorenni grazie alla segnalazioni di alcuni cittadini: il gruppo – tutti senza mascherina – distrubavano i frequentatori del centro commerciale. Saranno tutti sanzionati per non aver rispettato la vigente normativa volta a prevenire il contagio da covid-19.

Alle 23,30 del 30 gennaio invece a Cologno Monzese è arrivata una segnalazione al 112: in una abitazione privata 17 persone, tra i 23 e i 64 anni, festeggiavano il compleanno della proprietaria di casa. Anche qui, sanzione per tutti.

Sempre il 30 gennaio a Trezzano sul Naviglio in un bar di via Turati cittadini hanno segnalato che qualcuno non rispettava le regole: i titolari del bar avevano servito da bere a tre clienti nel retro del locale. I presenti sono stati tutti identificati e saranno successivamente sanzionati per la violazioni commesse.

Ancora: sempre ieri, intorno alle 19 a Lainate, i carabinieri che passavano in piazza Dante notavano alcuni avventori di un bar della piazza che bevevano un aperitivo all’interno del locale: 15 persone, tutte identificate e saranno successivamente sanzionate per la violazioni commesse.

Infine durante la notte a Cesano Boscone i carabinieri sono intervenuti in un appartamento di via Don Giovanni Minzoni dopo le segnalazioni di alcuni condomini: sette persone, non conviventi, facevano festa. Tutti i partecipanti sono stati identificati e saranno successivamente sanzionati per la violazione delle disposizioni sanitarie volte al contenimento del contagio da covid-19.