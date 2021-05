Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/sport/roma-fiorello-e-la-lezione-di-tennis-a-djokovic-piegati-colpisci-e-chiudi-il-punto/386798/387523?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/sport/roma-fiorello-e-la-lezione-di-tennis-a-djokovic-piegati-colpisci-e-chiudi-il-punto/386798/387523&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Novak Djokovic ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un divertente video in cui gioca a tennis con un istruttore speciale. A impartire lezioni al campione serbo sui campi di Roma è infatti Rosario Fiorello. “Nole, piegati di più. Apri, colpisci da sotto e chiudi”, dice lo showman a Djokovic. Che poi chiude il punto con una smorzata vincente. “Grande Fiore. Grazie per i suggerimenti di oggi in campo. E’ sempre un piacere incontrarti e passare del tempo assieme sia in campo che fuori. La prossima volta canteremo assieme come abbiamo fatto al Festival di Sanremo”, ha scritto Djokovic a corredo della clip. Il tennista – attuale numero 1 della classifica Atp – si trova a Roma per partecipare agli Internazionali d’Italia.

Video – Instagram – Djokernole





Go to Source

Tweet Share Pinterest