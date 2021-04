Firenze, lezione-fiume di Conte all’Università. Gli studenti: “Interessante, ma faticosa”

Una lezione fiume, durata quasi un’ora in più del previsto e senza pause. Il ritorno in cattedra all’Università di Firenze dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, collegato in streaming e “ospitato” all’interno del corso del collega di Diritto privato Vincenzo Putortì, è stato all’insegna della formalità.

Niente divagazioni o accenni alla politica. L’intero intervento di Conte si è concentrato sul tema “Introduzione al contratto: autonomia privata e regolazione del mercato”. Solo all’inizio, dopo aver salutato gli studenti, ha sottolineato quanto la pandemia avesse messo a dura prova anche gli universitari, ribadendo comunque la sua soddisfazione nel poter ristabilire un contatto diretto, seppur da remoto, con loro.

Studenti all’uscita dalla lezione di Conte “La lezione è stata molto interessante, anche se un po’ faticosa – commenta una ragazza appena uscita dall’edificio D6 di Novoli, dove si svolge il corso in presenza -. Il professore ha utilizzato molti termini tecnici e non è stato facilissimo prendere appunti”. Per un altro ragazzo la parte più interessante è stata quella dedicata agli esempi pratici: “Ho apprezzato il confronto con quello che avviene, a livello di contratti, in Francia e in Germania. Sono felicissimo di aver avuto l’opportunità di seguire questa lezione e ascoltare il professore”.

Qualcuno non è però riuscito ad arrivare fino alla fine e ha abbandonato l’aula in anticipo. “Mi sarebbe piaciuto rimanere, ma avrei dovuto rinunciare alla pausa pranzo” ammette uno studente. Sì, perché la lezione sarebbe dovuta terminare alle 13.30, ma è andata avanti fino alle 14.20. In molti dovevano seguire altre materie alle 14.30 e quindi il tempo per le domande non c’è stato.

La promessa, però, è quella di nuovi appuntamenti. “Mi ha fatto molto piacere ospitare il professor Conte nel mio corso e anche gli studenti sono rimasti entusiasti – afferma Putortì – Tra quelli in presenza e quelli collegati da remoto, avranno partecipato in 300”. Il calendario delle prossime presenze dell’ex premier non è stato reso noto, ma da qui a giugno molto probabilmente farà nuove incursioni anche nei corsi destinati ai dottorandi.