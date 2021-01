Firenze, tredicenne picchiata da sette coetanei, il video postato sui social

Accerchiata da un gruppo di sette coetanei e poi aggredita per riprendere il tutto con i telefonini e condividere il video sui social. Vittima è una 13enne che frequenta una scuola media di Firenze, già presa di mira più volte da una studentessa poco più grande di lei, come riporta oggi La Nazione. I responsabili, tutti giovanissimi di 13 e 14 anni e identificati grazie al filmato pubblicato su Instagram, hanno un nome e un cognome e sono stati denunciati dalla famiglia della vittima ai carabinieri.

“Quello che è successo a una ragazzina di 13 anni al parco di San Donato, aggredita e filmata da un gruppo di coetanei con lo scopo di condividere il video in rete, è da condannare con forza. Questo grave episodio ci deve far riflettere su cosa sta accadendo ai nostri giovani. Come istituzioni dobbiamo essere al loro fianco e mettere in campo tutti gli strumenti necessari a contrastare e prevenire questi episodi”. Così l’assessore fiorentino all’educazione e al welfare. “Con questo scopo sono nati tanti progetti sul bullismo – sottolinea -, con questo scopo è nato ‘So.Le’ per i percorsi di riparazione, con questo scopo è nato ‘Scial-up’ per lavorare con i nostri ragazzi su un uso responsabile della rete. Diamo la nostra massima vicinanza alla ragazza e alla sua famiglia, sperando di poterla incontrare al più presto. Perché i nostri giovani non devono avere paura, ma devono sentirsi sicuri e tutelati. Noi siamo al loro fianco, siamo dalla loro parte”.