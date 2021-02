Fisco, arriva la proroga per i versamenti del 1° marzo di Rottamazione ter e “saldo e stralcio”

MILANO – Il governo Draghi risfodera l’arma dei “comunicati legge” per dare più respiro a imprese e cittadini viceversa chiamati all’appuntamento col Fisco.

Il Tesoro ha annunciato che è in arrivo una proroga per i versamenti relativi alle rate per la Rottamazione Ter e per la regolarizzazione cosiddetta “saldo e stralcio”. Viene così ancora sventata la scadenza del 1° marzo, alla quale era rimasto fissato il pagamento delle rate della pace fiscale che duranete la pandemia erano state via via congelate, ma solo fino al 28 febbraio.

Nella nota del ministero dell’Economia e delle Finanze non viene indicata la nuova data, che sarà fissata nei prossimi giorni, entro la quale dovrà essere fatto il pagamento.

Il 1° marzo era il termine ultimo fissato per pagare tutte le rate dovute nel 2020. La sospensione del pagamento era stata decisa nell’ambito del Decreto Ristori per coloro che erano in regola con i versamenti del 2019. Senza il congelamento appena stabilito dal Mef, chi non avesse pagato sarebbe decaduto dalla rottamazione. Secondo la stima riportata dal Sole 24 Ore, in attesa di questo provvedimento c’erano circa 1,2 milioni di imprese e cittadini.

Il congelamento del Mef, si evince dalla nota, riguarda anche l’altra scadenza che era fissata per il 1° marzo, cioè il pagamento della prima rata del 2021 della Rottamazione Ter. “E’ in corso di redazione – afferma il ministero – il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018). Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter”.

Il provvedimento – viene spiegato – entrerà in vigore successivamente al primo marzo 2021 e “i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto”.

La sistemazione dovrebbe arrivare a questo punto con il decreto Ristori cinque, che nel frattempo camberà il nome in “Sostegno”, dove troverà spazio anche la definizione dei nuovi contributi alle imprese chiuse per la pandemia con il calcolo del calo di fatturato su tutto l’anno 2020 e non più sul solo aprile, abbandonando la logica dei codici Ateco in favore dell’aiuto sui costi fissi.