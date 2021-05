Fisco e tassa sull’eredità: telefonata fra Draghi e Letta sulla proposta del Pd

Un segno di distensione da parte del premier Mario Draghi dopo il no di ieri a Enrico Letta e alla sua proposta di aumentare la tassa di successione sui patrimoni sopra il milione di euro, chiedendo “alla parte più ricca della popolazione, l’1%, di dare un contributo per aiutare i giovani”, una sorta di “dote” per i 18enni più disagiati. Questa mattina, infatti, il presidente del consiglio ha avuto un lungo e cordiale colloquio telefonico con il segretario del Pd.

Tasse, la strategia di Draghi. Non saranno i partiti a ridisegnare il fisco di Roberto Mania 20 Maggio 2021

Ieri Draghi ha replicato in maniera netta a Letta: “Non è il momento di prendere i soldi ai cittadini, ma di darli. L’economia è ancora in recessione”. Ma ha frenato anche Matteo Salvini sul rilancio della flax tax al 15%. “Il principio di progressività – ha detto ieri Draghi in risposta al leader leghista – va preservato, l’ho detto e lo riaffermo, e la riforma fiscale deve contribuire alla crescita”. Per poi aggiungere: “Non è tempo di politiche fiscali restrittive”. Una replica indiretta anche al partito di Roberto Speranza, secondo cui andrebbe introdotta una “patrimonialina” sulle proprietà mobiliari e immobiliari con franchigia di 250mila euro.

Letta: tassa sull’eredità. Ma Draghi lo gela: “Non è il momento” di Giovanna Vitale 20 Maggio 2021

Da parte sua il leader del Pd è deciso a tirare dritto con la sua proposta, un poderoso intervento di equità sociale e redistribuzione, subito applaudito da sinistra (oggi su Repubblica lodato anche da Matteo Orfini, leader dei “Giovani turchi”) e contestato da centrodestra e Iv. La “dote” verrebbe infatti assegnata in base all’Isee della famiglia, andrebbe cioè solo alle meno abbienti, e vincolata a tre categorie di spesa: formazione e istruzione; lavoro e piccola imprenditoria; casa e alloggio. Mentre la copertura arriverebbe da una revisione in senso progressivo delle aliquote su successioni e donazioni. Ora ce n’è una soltanto al 4% per i patrimoni superiori al milione dieuro, che è la più bassa d’Europa (in Germania è al 30, in Francia al 45): l’idea è introdurne altre, sempre dal milione in su, facendo scattare quella massima (al 20%) oltre i 5 milioni.