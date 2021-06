Fisco, il documento dei partiti: giù le tasse per i redditi medi, Irap al tramonto

Pubblicità

Pubblicità

MILANO – Meno tasse per i redditi tra 28 mila e 55 mila euro. Dopo il lungo lavoro di ascolto ed elaborazione degli ultimi mesi le Commissioni Finanze di Camera e Senato sono vicine a un’intesa sulla riforma dell’Irpef. La bozza del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva Irpef delle commissioni fissa infatti come obbiettivo: “l’abbassamento dell’aliquota media effettiva con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000 e la modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, “eliminando le discontinuità più brusche”. Questo porterà ad eliminare paradossi dell’ipef per cui, come ricorda la bozza “Per i soli lavoratori dipendenti, la media delle aliquote marginali effettive supera il 40% già intorno ai 17 mila euro di reddito” e per “Oltre il 20% dei lavoratori dipendenti occupati da almeno 12 mesi” le aliquote marginali effettive sono “superiori a quella massima legale (43%)”.

Il documento si sofferma sulle aliquote effettive perché, oltre all’aliquota ordinaria, sul carico fiscale effettivo subentrano anche altri elementi come detrazioni o altri bonus fiscali. Per questo, sottolinea la bozza di documento, l’obiettivo della revisione delle aliquote marginali effettive dell’ Irpef potrà essere raggiunto o agendo sul “meccanismo di scaglioni, aliquote e detrazioni per tipologia di reddito, incluso l’assorbimento degli interventi del 2014 e del 2020 riguardanti il lavoro dipendente (Bonus Renzi)” oppure, ma la bozza elaborato dalle Commissioni Finanze lo indica “in subordine” tramite “un sistema ad aliquota continua limitato alle fasce di reddito medie”, vale a dire il cosiddetto “sistema tedesco”.

“Inoltre – si legge ancora nel testo – dovrebbe essere prevista l’introduzione di un minimo esente senza obbligo di dichiarazione per i contribuenti che si collochino sotto la relativa soglia. Tale minimo esente dovrebbe preferenzialmente essere inteso come una maxi-deduzione a valere su tutta la distribuzione dei redditi (o su parte di essa) adeguando corrispondentemente il livello delle aliquote; in subordine, qualora il costo di questo intervento dovesse risultare incompatibile con gli equilibri di finanza pubblica, dovrebbe essere introdotto con la sola finalità di ridurre il carico burocratico sui contribuenti”.

Delega al governo sull’Iva

In tema Iva le Commissioni Finanze di Camera e Senato “ritengono opportuno” che la riforma fiscale e quindi il disegno di legge della riforma contenga una una specifica delega al Governo per la ridefinizione della disciplina Iva ai fini di una sua opportuna semplificazione e di possibile riduzione dell’aliquota ordinaria attualmente applicata”.

Il nodo irrisolto sul regime forfettario

Mentre sull’Irpef le forze politiche sono vicini a una convergenza su altri punti i partiti restano distanti a partire dal regime di flat tax sulle partite Iva su cui le Commissioni di Camere e Senato non sono arrivate ad un accordo e nella bozza del documento al punto 2.5 con titolo “Il regime forfettario” si legge infatti solo “Nodo Politico da Chiarire”.

Irap al capolinea

Tra le imposte che potrebbero andare in pensione con la nuova riforma fiscale c’è l’Irap. “Nell’ottica di una semplificazione del sistema tributario, e all’interno di un complessivo quadro di riforma per cui valutare gli aspetti di redistribuzione del carico fiscale, – so legge infatti nel testo – le Commissioni concordano sulla necessità di una riforma che porti al superamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive”.

Le altre proposte

Tra le altre proposte in campo, c’è il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione per la rigenerazione energetica e sismica degli edifici privati, al fine di fornire un quadro certo e chiaro agli agenti economici. Si propone inoltre una progressiva riduzione dei sussidi dannosi per l’ambiente, vincolando le risorse risparmiate alla riduzione generalizzata dell’aliquota Ires. Una rimodulazione dell’imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO2 in attuazione del principio “chi inquina paga”. Un aumento del limite alla detraibilità dell’Iva (attualmente fissato al 40%) per tutti i veicoli a basse emissioni. Infine per evitare effetti regressi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, sii punta a prevedere adeguati meccanismi temporanei di compensazioni in grado di accompagnare le famiglie e imprese più vulnerabili nel processo di aggiustamento di comportamenti e costi.





Go to Source

Tweet Share Pinterest