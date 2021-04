Fmi, la spinta per una tassa su redditi alti e grandi patrimoni. Franco dopo il G20: “Incertezza alta, no ritiro prematuro stimoli”

Pubblicità

Pubblicità

MILANO – La vaccinazione globale è la priorità per la ripartenza, e le campagne si ripagano di fatto da sole con maggiori entrate fiscali e minori spese per il supporto delle economie. E per finanziare le spese e i sostegni necessari a combattere la crisi scatenata dalla pandemia di coronavirus, “le autorità politiche potrebbero considerare un contributo per la ripresa dal Covid-19, imposto su redditi alti o i grandi patrimoni”.

Gopinath: “L’Italia si rilancia se farà riforme strutturali per favorire la produttività” di Roberto Petrini 06 Aprile 2021

Il suggerimento è contenuto nel Fiscal Monitor del Fondo monetario internazionale, secondo cui “per raccogliere le risorse necessarie a migliorare l’accesso ai servizi di base, rafforzare le reti di sicurezza sociale e gli sforzi per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile è necessaria la riforma della tassazione domestica e internazionale, in particolare quando la ripresa avrà preso ritmo”.

Nel blog che accompagna il documento del Fmi si spiega che “se la pandemia globale sarà posta sotto controllo tramite le vaccinazioni, il rafforzamento della crescita economica porterebbe oltre 1.000 miliardi di dollari di entrate aggiuntive alle economie avanzate al 2025 e permetterebbe anche risparmi maggiori sul fronte delle misure di sostegno”. In questo modo “le vaccinazioni contro il Covid-19 si pagherebbero da sole, fornendo un eccellente valore all’investimento di denaro pubblico”.

Gli Stati Uniti trainano la ripresa globale. Migliora la stima del Fmi, ma le crescenti diseguaglianze preoccupano di Raffaele Ricciardi 06 Aprile 2021

Sui grandi numeri delle finanze pubbliche, il Fmi ricorda che il sostegno finanziario “ha impedito una contrazione più dura dell’economia e una maggior perdita di posti di lavoro. Nel frattempo, questo sostegno, insieme a un calo delle entrate, ha fatto aumentare i deficit e i debiti a livelli senza precedenti. La media totale del deficit nel 2020 ha raggiunto l’11,7% del pil per le economie avanzate, il 9,8% per le economie emergenti e il 5,5% per i paesi i via di sviluppo […] La media mondiale del debito pubblico ha raggiunto un livello senza precedenti al 97% del pil nel 2020 ed è previsto intorno al 99% nel 2021”. Per l’Italia, la stima è che il rapporto tra debito e Pil salirà al 157,1% nel 2021 per poi cominciare a scendere negli anni successivi, ma è destinato a rimanere sopra il 150% fino ad almeno il 2026.

G20 finanziario, la ripresa è disomogenea: impegno a proteggere lavoro e redditi

Di ripartenza si è parlato anche al G20 finanziario a presidenza italiana, al cui termine si è tenuta la conferenza del ministro dell’Economia, Daniele Franco: “Dopo la contrazione economica del 2020 le prospettive globali sono migliorate grazie ai vaccini e alle politiche messe in atto, ma la ripresa è offuscata dall’incertezza, e disomogenea. Il G20 ha rinnovato l’impegno a evitare qualsiasi ritiro prematuro delle misure di sostegno” e ribadito “la volontà di usare tutti gli strumenti disponibili, per il tempo necessario, per proteggere posti di lavoro e redditi”, ha detto Franco.

La riunione del G20 ha sottolineato “rischi significativi” che deriverebbero da un ritiro prematuro degli aiuti alle economie, e i ministri e Governatori sono concordi nel ritenere che le misure di sostegno andranno ridotte, o eliminate, “in modo graduale, per minimizzare i rischi”, ha ulteriormente dettagliato il governatore Ignazio Visco.

In un passaggio della sua conferenza, Franco è tornato sul tema della tassazione internazionale minima delle multinazionali, rilanciato con forza negli ultimi giorni dalla amministrazione americana, ricordando che “è sul tappeto da diversi anni e ora vediamo un’accelerazione del processo: il G20 si aspetta di raggiungere un accordo entro luglio, si spera nella terza riunione dei ministri e governatori che si terrà a Venezia”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest