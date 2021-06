Foggia, il ritorno di Zeman: al lavoro per affidargli la squadra in serie C

Due gorni fa l’ingresso nella società, oggi insieme nella foto con Zdenek Zeman che dovrebbe accendere l’entusiamo dei tifosi foggiani, esclusi dai playoff per la promozione in B, dal Bari. Nicola Canonico non ha perso tempo ed ha fatto postare sulla pagina sociale del Foggia, la foto in cui è in compagnia di Zeman, l’allenatore che ha legato al Foggia una delle stagioni più entusiasmanti del calcio non solo di Capitanata.

[embedded content]

“Ci vediamo a Foggia”, è il claim della post che è stato subito tempestato da commenti, alcuni anche contrastanti e di sostegno per il tecnico Marchionni che ha realizzato un piccolo miracolo portando la squadra addirittura ai playoff dalla promozione dalla D.

Zemanlandia, quindi, sarebbe pronta rinascere. Secondo le prime informazioni, i contatti con il tecnico boemo erano fianlizzati a introdurlo nella dirigenza poi si è optato per affidarlgi la panchina. Sarebbe la quarta volta che Zeman si inedia alla plancia di comando della squadra nello stadio Zaccheria.