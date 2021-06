Follia a Trevignano Romano, uomo uccide la madre e la vicina di casa

Pubblicità

Duplice omicidio in via di Vigna Rosa a Trevignano, un borgo sul lago di Bracciano a una cinquantina di chilometri da Roma. Intorno alle 13 un uomo di 34 anni, A.B., con gravi problemi di droga avrebbe ucciso la madre 65enne e la vicina di casa, di 76 anni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bracciano, che hanno bloccato il presunto omicida, un disoccupato. Ed emergono particolari agghiaccianti. Il trentaquattrenne avrebbe trafitto con un pezzo di legno, simile ad una lancia rudimentale, prima la madre e subito dopo l’altra vittima. Poi è scappato a bordo di un’auto rubata e nella fuga ha travolto un gruppo di ciclisti, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Il 34enne, che viveva con la madre nella casa della tragedia, aveva anche qualche precedente, ed è stato sottoposto a Tso. Ora è ricoverato all’ospedale di Bracciano, dove è piantonato. Sul posto sono in corso i rilievi tecnico scientifici da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia. Indagini in corso, anche per capire il movente.





