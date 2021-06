Follia in autostrada: Tir fa inversione e riparte, fermato dopo un chilometro

Pubblicità

Un Tir, ieri pomeriggio, ha imboccato contromano l’A5 per circa un chilometro. L’autista, che è stato, intercettato dalla polizia stradale di Aosta, ha spiegato di essere diretto in Francia ma di aver sbagliato uscita una volta arrivato allo svincolo di Aosta. Avrebbe dovuto proseguire per il Monte Bianco e quando si è accorto dell’errore ha fatto retromarcia per un pezzo poi ha fatto inversione a U ed è tornato indietro percorrendo un chilometro contromano. Se non fosse stato fermato dalla Polizia stradale avrebbe fatto un’altra manovra pericolosissima per imboccare di nuovo la direzione giusta. La Sav, la società che gestisce l’autostrada ha visto dai video delle telecamere il tir, ha avvertito il centro operativo autostradale di Torino e le pattuglie della polizia stradale hanno intercettato il conducente e lo hanno fermato prima che continuasse la sua corsa.

di Carlotta Rocci

