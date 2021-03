Fonseca: “Tanti cambi con il Parma. Rinvio Juve-Napoli? Non me lo spiego”. E la Roma chiede spiegzioni alla Lega”

Pubblicità

ROMA – La Roma torna a pensare al campionato dopo il 3-0 rifilato allo Shakhtar Donetsk nell’andata negli ottavi di Europa League e Paulo Fonseca non ha alcuna intenzione di sottovalutare il Parma. “Ho visto la loro partita con la Fiorentina, hanno pareggiato e fatto una buona gara – le parole del tecnico -. Sono in una situazione difficile e tutte le partite per loro sono delle finali. Ma anche noi abbiamo bisogno di tre punti per restare in corsa per la Champions. È sempre difficile sfidare il Parma, è una squadra fisica e concreta. E tutte le partite sono difficili a questi livelli”.

Il rinvio di Juve-Napoli non me lo spiego. Ma avrei fatto come Gattuso

Capitolo subito dedicato al nuovo rinvio di Juventus-Napoli, questa volta al 7 aprile e non più in programma nella settimana dell’incrocio tra giallorossi e partenopei: “Onestamente a non mi piace commentare quando non conosco profondamente le ragioni per non far giocare questa partita che dovevano fare a metà settimana. Come allenatore so che preparare tre partite in una settimana è completamente diverso da prepararne due. Anche per noi preparare la partita contro il Napoli dopo quella con lo Shakthar in Ucraina è diverso. Per me è difficile capire, ma se fossi nella posizione di Gattuso magari anche io non avrei voluto giocare la partita, questo è normale”. E sui social è scoppiata la polemica tra i tifosi giallorossi che ora chiedono il posticipo della gara col Napoli quanto meno al lunedì per avere un giorno in più di riposo dopo le fatiche europee. Scenario di difficile realizzazione vista la pausa per le nazionali.

La Roma chiede spiegazioni alla Lega sul rinvio di Juve-Napoli

La Roma ha appena inviato una lettera alla Lega serie A chiedendo chiarimenti sul rinvio della gara di campionato Juventus-Napoli. “Le richieste di rinvio – sostiene tra l’altro la Roma nella lettera – devono essere presentate almeno 15 giorni prima della gara. Vi chiediamo di sapere quando è stata formulata la richiesta e soprattutto le motivazioni di interesse sportivo alla base della vostra disposizione”.

Roma, Karsdorp rinnova fino al 2025. Smalling out per Parma 12 Marzo 2021

“Qualcuno ha bisogno di riposare”

Contro i crociati il tecnico dovrà rinunciare a Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan e Smalling (nuovo problema fisico). “Stiamo giocando tante partite e chi ha giocato di più, è ovviamente più stanco. Dobbiamo cambiare, abbiamo bisogno di far riposare alcuni elementi – ammette Fonseca -. Possiamo anche cambiare fino a cinque giocatori”. Rispetto all’undici sceso in campo giovedì sera, non ci sarà Mkhitaryan, costretto a fermarsi a causa di un problema al polpaccio. Al suo posto uno tra Borja Mayoral e il rientrante Dzeko: “Stanno bene e sono entrambi pronti per la partita”, assicura Fonseca che annuncia la titolarità di Pedro: “Contro lo Shakhtar è stato decisivo con l’assist per Pellegrini e domani giocherà”. Oltre all’armeno, sarà indisponibile anche Chris Smalling: “Non ha giocato giovedì perché ha avuto un fastidio e continua ad averlo. La sua situazione va valutata giorno per giorno. Meglio non rischiarlo”.

Roma, anche Mkhitaryan si infortuna: il grido d’allarme di Fonseca di Matteo Pinci 12 Marzo 2021

Niente pressioni per El Shaarawy

Fonseca poi sull’inserimento di El Shaarawy, ha detto: “Ha fatto un gol importante, è migliorato. Paragonandola alla partita precedente, sta meglio. È un giocatore diverso, per questo lo abbiamo portato alla Roma. Ma devo dire una cosa: lasciamolo lavorare. Ci sono pressioni su di lui, dobbiamo lasciarlo lavorare e integrarsi con la squadra. Non dobbiamo creare troppa pressione su un giocatore che è arrivato adesso e non ha giocato molto nell’ultimo anno. Ha bisogno di tranquillità per fare quello che può fare”. Belle parole anche per Villar: “deve continuare a migliorare difensivamente. Se paragono il giocatore arrivato lo scorso anno, è migliorato molto ma ha margini per migliorare ancora. Non possiamo dimenticare che arriva da una realtà diversa, qui il calcio è più fisico e aggressivo. Stiamo lavorando per migliorare”.

“Sono in una delle migliori squadre d’Europa”

E Fonseca, come sta? Il suo percorso professionale lo soddisfa, ma non si accontenta. “Quando si inizia – e io ho iniziato dalla gavetta – l’obiettivo principale è quello di raggiungere le squadre migliori del tuo Paese, nel mio caso del Portogallo, e in seguito raggiungere le migliori squadre in Europa. Posso dire che ora ho già raggiunto una delle migliori squadre d’Europa, ma voglio vincere dei titoli: voglio vincere dei campionati in Europa, voglio vincere dei titoli europei. Nonostante questa ambizione, il mio obiettivo principale è quello di non perdere mai la passione per questa professione, svegliarmi ogni giorno motivato e continuare a essere lo stesso allenatore entusiasta e appassionato”.





