Fontana indagato per autoriciclaggio, il difensore: “Sapeva dei conti in Svizzera della madre ma non li gestiva”

“Fontana continua a dire, in modo ormai prostrato, che su quel conto non ha mai operato nemmeno per un euro, prima del 2015”. Così Jacopo Pensa, l’avvocato del governatore ha commentato all’Ansa le notizie che riguardano l’inchiesta che vede Attilio Fontana indagato per riciclaggio e falso in voluntary nella vicenda del conto svizzero da 5,3 milioni di euro scudato sei anni fa come eredità della madre. Riguardo alla questione dei risparmi detenuti all’estero, Pensa ha detto che Fontana “era un ragazzo, uno studente negli anni ’70 e sapeva che i genitori mettevano i loro risparmi all’estero, poi quando è morta la mamma ha saputo della cifra”.

Dagli atti dell’inchiesta risulta che Fontana avesse la procura per quanto riguarda il conto aperto nel 1997. “Ha sempre saputo dei conti in Svizzera, come si sanno le cose in una famiglia, ma non se ne è mai occupato, la madre in particolare curava quel patrimonio con piacere. Sapeva di avere la delega ad operare sul conto aperto nel ’97 dalla madre ma non l’ha mai usata, non gestiva quel patrimonio”. I pm sospettano che quei soldi siano frutto dell’evasione di Fontana come avvocato e sono alla ricerca dei documenti che spieghino come sono state create le provviste di quei conti: “Noi non abbiamo quella documentazione – ha aggiunto Pensa – quella che abbiamo arriva fino al 2009, non più indietro, non al 2005, ci auguriamo che attraverso la rogatoria i magistrati la trovino, noi ne abbiamo tutto l’interesse e io personalmente farò di tutto per rintracciare questi documenti, indipendentemente dal lavoro dei pm”.

Su questo punto però Fontana avrebbe potuto già dare delle risposte, secondo i pm che da mesi stanno cercando quelle carte: le informazioni rilevabili dalle relazioni di conto corrente che i pm hanno chiesto prima (infruttuosamente) a fiscalisti e commercialisti curatori della pratica per la voluntary e ora con la rogatoria in Svizzera – ovvero quelle relativi ai conti correnti aperti presso Ubs Lugano, con numero finale 102 e 404 – li potrebbe infatti chiedere lo stesso Fontana alla banca semplicemente come cliente.