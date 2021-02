Formia, ucciso a 17 anni. Ipotesi Romeo accoltellato per difendere un amico

Pubblicità

Romeo è stato accoltellato a morte perché cercava di difendere un suo amico? L’interrogativo sta tormentando da ieri sera gli investigatori impegnati a far luce sull’omicidio del 17enne, ucciso alle 19.30 di martedì sera a Formia, nella centralissima via Vitruvio.

In base alle prime indagini, di fronte al ristorante McDonald’s due giovani casertani, giunti sul posto in sella a uno scooter, avrebbero iniziato a discutere animatamente con un gruppo di ragazzi del posto. Non c’erano feste di Carnevale, per via delle restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus, ma il centro della città del sud pontino era affollato. Via Vitruvio è la via dello struscio e il delitto è stato compiuto a due passi dalla villa comunale, meta di ritrovo dei giovani, e dal municipio. Tutto si sarebbe svolto in pochissimi minuti, in pochi secondi forse.

Spuntato fuori un coltello, Romeo Bondanese, studente con la passione per il calcio, un giovane che non avrebbe mai creato problemi, di buona famiglia, è stato raggiunti da alcuni fendenti, uno dei quali gli ha reciso l’arteria femorale. Inutile la corsa all’ospedale “Dono Svizzero”, dove il minore sarebbe giunto già in arresto cardiaco, e il tentativo dei medici di salvarlo trasfondendogli ben sei sacche di sangue. Un suo amico, di 16 anni, è stato invece accoltellato a una gamba e sottoposto a un intervento chirurgico. In ospedale è poi finito anche un 18enne di Casapulla, piccolo centro del casertano, con una ferita a una mano. Il giovane, che a quanto pare avrebbe dei precedenti per lesioni, è in stato di fermo. Sarebbe stato bloccato da uno degli amici della vittima e sarebbe uno degli aggressori, mentre il ragazzo che era con lui, di Cellole, sarebbe ancora ricercato.

La polizia cercando di scoprire cosa esattamente abbia innescato il litigio, sta scavando anche nel contesto familiare dei protagonisti della vicenda e tra i sospetti c’è appunto quello che il 17enne possa essere stato accoltellato a morte perché cercava di difendere un amico. Per tutta la notte gli investigatori del commissariato, in contatto sia con la Procura di Cassino che con la Procura per i minori di Roma, hanno ascoltato i testimoni, mentre i loro colleghi della polizia scientifica hanno analizzato a fondo la scena del crimine, cercando tutte le tracce utili a ricostruire l’accaduto. Preziose per le indagini potrebbero rivelarsi anche le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Sette anni fa, sempre a Formia, in piazza Santa Teresa, a restare vittima di un tentato omicidio fu un 21enne, Alessandro Di Maio. Quest’ultimo venne accoltellato al torace da Pasquale Vastarella, di 18 anni, nipote di Erminia Giuliano, sorella di Luigi Giuliano, boss dell’omonimo clan di Forcella. Anche in quel caso vi era stato un diverbio tra due gruppi di giovani per motivi futili e la vittima era stata prima colpita con un casco e poi con un coltello. Un episodio per cui Vastarella è stato condannato in via definitiva a cinque anni e mezzo di reclusione.





