Formula 1: a Verstappen la Qualifica sprint, partirà in pole a Silverstone

La prima Qualifica sprint della storia della Formula 1 va a Max Verstappen. L’olandese della Red Bull, leader del mondiale, ha vinto la mini gara di 100 km (17 giri) a Silverstone, davanti a Lewis Hamilton che era partito davanti, e domani scatterà dalla pole nel Gp di Gran Bretagna, quarta consecutiva, oltre ad aver conquistato i 3 punti in palio per il primo. In seconda fila domani partiranno il finlandese Bottas con la seconda Mercedes e Charles Leclerc con la Ferrari, undicesima l’altra Rossa di Carlos Sainz. Leclerc ha preceduto Norris, Ricciardo e Alonso. A chiudere la top ten in griglia Vettel, Russell e Ocon. Undicesima l’altra Ferrari di Carlos Sainz.

Verstappen: “Io e Hamilton abbiamo spinto al limite”

“Qui è difficile superare ma siamo partiti bene. È stata una bella lotta nel primo giro con Hamilton e poi abbiamo cercato di fare il passo. Ci siamo spinti al limite a vicenda, le gomme erano finite”. Queste le dichiarazioni di Max Verstappen dopo la pole position conquistata grazie alla vittoria nella Sprint Qualifying. “Sono contento di prendermi questi 3 punti, è stato strano fare pole position così – prosegue il pilota Red Bull ai microfoni della F1 – Si parte con meno carburante, abbiamo potuto spingere nelle curve veloci ma il consumo delle gomme è uguale per tutti e dobbiamo saper gestire anche questo. Siamo veloci e dovremo esserlo anche domani, anche se la velocità in rettilineo sarà un problema perchè non possiamo fare alcun cambiamento”.

Hamilton: “Dobbiamo inventarci qualcosa”

“Ho dato tutto e voglio ricambiare l’affetto dei fan. Mi dispiace non essere riuscito a regalare una vittoria ma domani torneremo a lottare. Avevo centrato l’obiettivo della partenza ma qualcosa è andato sorto. Loro sono veramente forti, Verstappen riusciva a staccarsi e non ho potuto far nulla”. Così Lewis Hamilton dopo il secondo posto nella Qualficia sprint. “Dobbiamo cercare di inventarci qualcosa, abbiamo perso un pò di prestazione nel motore quest’anno – prosegue il pilota Mercedes ai microfoni della Formula 1, che torna a elogiare il nuovo format – Non so se sia stata una gara emozionante da guardare ma io mi sono divertito, rende il weekend più piacevole”.