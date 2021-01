Formula 1, Vettel quasi calvo in Aston Martin: il nuovo look diventa virale

LONDRA – Gli anni in Ferrari, l’ultimo in particolare, devono averlo stressato parecchio, tanto che al suo primo giorno in Aston Martin, Sebastian Vettel è apparso con un “look” completamente inedito. Quasi calvo, col ciuffo di capelli completamente sparito. Un taglio o una naturale caduta di capelli?

Prima in verde, poi stempiato

Al momento di certo c’è solo che il quattro volte campione del mondo, che in Aston Martin affiancherà Lance Stroll, ha letteralmente stupito tutti con un immagine inedita, come non eravamo mai stati abituati a vederlo. La scuderia britannica ha pubblicato prima un video con la nuova divisa, e già questo, dopo cinque anni in rosso, è stato comunque una novità, poi un altro video mentre il tedesco prova l’abitacolo con una vistosa stempiatura.

L’ironia del web

L’immagine ha scatenato sui social la curiosità e l’ilarità di tifosi e non. Non sono mancati i meme con la foto di Vettel e la scritta: “First reaction: shock!”, con chiaro riferimento ai meme sui fatti politici italiani. C’è chi ha ironizzato sugli anni in Ferrari: “Guidare per la Scuderia Ferrari non è per nulla stressante. Lo afferma Sebastian, 33 anni”. E mentre sui social qualche tifoso ipotizza sia un “sosia”, altri scherzano sulla somiglianza col principe William. E nella corsa al commento memorabile c’è anche chi scherza, visto il suo approdo in Aston Martin, sul film di 007: “zero zero Vettel, James Bald” (e “bald” in inglese vuol dire “calvo”).