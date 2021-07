Forum, Test Invalsi: metà degli studenti italiani è impreparata. Perché?

Pubblicità

I recenti risultati dei Test Invalsi hanno certificato gravi carenze nella formazione della metà degli studenti italiani. L’efficacia del modello di valutazione viene messa in dubbio e cresce la contestazione del sistema anglosassone, che sta retrocedendo anche negli Usa. Tra favorevoli e contrari ai Test Invalsi, il Videoforum di Repubblica vuole capire se l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione è un buon strumento o meno e cosa deve fare la scuola italiana per gli studenti rimasti indietro a causa della pandemia. Dalle 11,00 alle 11,40, ospiti di Corrado Zunino, Anna Maria Ajello, presidente Invalsi; Daniele Novara, direttore del Cpp, Centro PsicoPedagogico, e docente presso l’Università Cattolica di Milano; Alfonso D’Ambrosio, preside dell’Istituto comprensivo di Lozzo Atestino, Cinto Euganeo e Vo’, il paese in provincia di Padova che ha conosciuto la prima vittima per Covid.





