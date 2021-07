Forza, geometrie e idee: le sei facce dell’Italia di Mancini

Monaco di Baviera – Esistono prototipi tattici nazionali, anche nel calcio globalizzato, che travalicano il tempo e le mode, i sistemi di gioco e i giocatori: sono ruoli e specializzazioni inconfondibilmente incontestabilmente appartenenti a una scuola e solo a quella, non troppo imitabili perché in fondo brevettati per misteriosa legge non scritta. L’Italia sapeva già in partenza che il difficile duello col Belgio, al di là della rivoluzione offensivista riconosciuta a Mancini dal resto d’Europa, ruotava nella sostanza attorno agli interpreti dei sei ruoli più classici della tradizione calcistica patria: il portiere dei miracoli, il difensore centrale incubo dei centravanti avversari, il terzino sinistro che domina la sua fascia, il mediano inesauribile, il numero 10 che…