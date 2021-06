“France Relance”, 100 miliardi del piano Macron per tornare a far correre la Francia

Pubblicità

PARIGI – “Preparare la Francia del 2030”. E’ con questo ambizioso obiettivo che Emmanuel Macron ha riassunto la filosofia del piano di rilancio di 100 miliardi di euro nel biennio per affrontare la crisi economica provocata da lockdown e pandemia. Il pacchetto di misure, intitolato “France Relance” segue le indicazioni della Commissione e punta su una rivoluzione verde e digitale: 30 miliardi saranno dedicati all’efficientamento energetico ma anche alla ricerca e all’innovazione. La Francia, spiegano nell’esecutivo, vuole usare la risposta alla crisi per rafforzare la sua competitività nei settori più innovativi, dall’intelligenza artificiale al computer quantistico alle biotecnologie. Molti progetti saranno finanziati dal Recovery Fund, spesso in comune con la Germania.

Una parte importante del piano di rilancio francese riguarda anche lo sviluppo della produzione di idrogeno, un filone promettente nelle energie rinnovabili su cui la Germania è già avanti. Altra priorità del governo è favorire la “rilocalizzazione” della produzione in alcuni settori strategici, a cominciare dal settore farmaceutico. Come si è scoperto durante l’emergenza sanitaria, l’ottanta per cento dei principi attivi oggi viene importato dall’Asia. Per favorire il ritorno in patria di alcune imprese il governo si è impegnato ad abbassare le tasse di produzione di 20 miliardi nei prossimi due anni.

La Francia spera di accedere alla prima tranche di fondi del Next Generation Eu che dovrebbe essere sbloccata a fine luglio, con una prima rata del 13% dei quasi 40 miliardi che le spettano. Intanto però diverse misure legate a France Relance sono già state finanziate con un anticipo contabile in attesa delle somme di Bruxelles. A fine 2020 erano già stati versati 9 miliardi di euro del piano complessivo, arrivando a primavera 2021 a impegnare 30 miliardi di euro su diversi progetti, di cui 20 miliardi già erogati.

Secondo il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, che guida la cabina di regia del piano di ripresa, la velocità di attuazione del piano ha già contribuito a sostenere la ripresa dell’economia francese. “Nel primo trimestre del 2021, nonostante le restrizioni sanitarie, abbiamo registrato un buon dato di crescita dello 0,4%” ha ricordato. Le Maire ha anche confermato che la Francia punta per il 2021 a un tasso di crescita del Pil del 5%, con un ritorno alla situazione pre-crisi nel 2022. I fondi europei, nelle stime fatte dal Tesoro francese, dovrebbero portare un punto di crescita nel 2021, con 160mila posti di lavoro. Mentre alcuni economisti chiedono già di ampliare France Relance, sulla scia della maxi-manovra americana, Le Maire ha sottolineato che la priorità è impiegare i fondi già programmati. “Vedremo a settembre a che punto è la nostra economia e quali sono i nostri bisogni”. Emmanuel Macron ha cominciato però a tastare il terreno con i partner europei. «Occorre migliorare e completare il piano europeo, serve una risposta più vigorosa» ha detto il leader francese all’ultimo vertice Ue. All’Eliseo spiegano che è troppo presto per mettere in campo cifre e misure. La Francia avrà la presidenza di turno della Ue nel primo semestre 2022, in piena campagna per le presidenziali. Una ragione in più per Macron di «sognare in grande», come ha promesso.





