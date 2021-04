Francesco celebra Messa a casa di Becciu

Pubblicità

Città del Vaticano – Il Papa ha celebrato questo pomeriggio, intorno alle 17.30, la Messa in Coena Domini nella cappella dell’appartamento privato del cardinale Angelo Becciu nel palazzo del Sant’Uffizio. Ogni giovedì santo il Papa è andato da Becciu a pranzo con dei sacerdoti romani. Quest’anno ha deciso di mantenere la tradizione, ma da solo. Lo hanno riferito in via informale fonti vicine al cardinale.

Francesco in questi mesi, dopo averne accolto le dimissioni, si è più volte sentito al telefono con Becciu mantenendo un rapporto cordiale con lui. Del resto, già dai giorni infuocati delle dimissioni, da Santa Marta è trapelata la volontà di andare a fondo su alcune operazioni messe in capo dalla Segreteria di Stato quando Becciu era il numero due, senza tuttavia rompere con lui. La linea per il Papa rimane ancora la medesima, anche perché sulle operazioni finanziare la magistratura vaticana deve fare luce.

Becciu sta conducendo una vita ritirata all’intero del suo appartamento. Incontra poche persone, preferisce non rilasciare dichiarazioni. La visita di oggi resta un attestato di amicizia importante da parte del Papa, e senz’altro un motivo di conforto per il porporato sardo.

È stato un Giovedì Santo particolare quello del Papa, all’insegna delle ristrettezze legate al Covid. Francesco ha saltato il rito della lavanda dei piedi che negli anni passati lo aveva portato nelle carceri, tra i migranti, nelle strutture che accolgono i disabili. Questa mattina ha celebrato la Messa del Crisma nella basilica vaticana ma ha lasciato la celebrazione della Cena del Signore, che apre il triduo pasquale, al cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio.

Domani il Papa celebrerà la Passione, mentre la sera presiederà la Via Crucis. In piazza San Pietro e non al Colosseo dove ogni Venerdì Santo si radunavano folle di romani e pellegrini.

Il Santo Padre nell’omelia della Messa del Crisma ha parlato della croce che “non si negozia” ed è legata al rapporto con Dio, “non per masochismo, ma per amore, per amore sino alla fine”. Il Pontefice ha anche fatto riferimento al fatto che questa “è un’epoca di scandali” e l’invito è a non sentire le suggestioni del Maligno. Lo sguardo poi ancora ai più fragili, a partire dai migranti.





