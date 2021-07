Francesco Gabbani operato alle corde vocali: “L’esperienza dell’Arena mi ha dato la giusta grinta”

Pubblicità

Ancora col look ospedaliero ma sorridente, Francesco Gabbani ha scritto sui suoi social di essere stato operato alle corde vocali dopo il concerto all’Arena. “Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo. Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali”.

Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo.

Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali. pic.twitter.com/0lYr9ouPEY — Francesco Gabbani (@frankgabbani) July 29, 2021

“La magica esperienza dell’Arena mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione” scrive il musicista. Il messaggio si conclude con i ringraziamenti all’equipe del professore che lo ha operato e con link al sito della prevendita dei biglietti.

Il cantante, 38 anni, vincitore del Festival di Sanremo 2017 con Occidentali’s Karma, si è esibito a Verona il 4 luglio. Per il 2022 sono annunciati i live al Forum di Assago, Milano, per il 6 maggio e al Palazzo dello sport di Roma per l’8.





