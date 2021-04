Francia, Germania, Italia: ecco perché l’Europa guadagnerebbe (più degli Usa) da una tassa minima globale sulle multinazionali

Pubblicità

MILANO – Chi guadagnerebbe da una tassa globale sulle multinazionali, sul modello rilanciato dall’amministrazione americana?

Presentando il suo piano da oltre 2 mila miliardi di dollari di investimenti infrastrutturali, il presidente americano Joe Biden ha rimesso sul tavolo una proposta di una imposizione minima globale sui profitti delle multinazionali, indicandone anche il livello al 21 per cento. Un’asticella che di fatto – notano gli analisti di Unicredit – raddoppierebbe il livello di tassazione ad oggi previsto sui guadagni che le grandi corporation registrano fuori dai confini nazionali (all’interno dei quali l’imposizione corporate è invece al 25,8 per cento).

La Casa Bianca fa sul serio e ha inviato il suo dossier alle 135 cancellerie che collaborano (a grande rilento) nell’Ocse per uniformare la tassazione a livello globale. Oltre a un minimo livello per tutti, nel menu c’è anche il tema delle multinazionali del web che dovrebbero pagare laddove producono i loro ricavi.

Il 21% indicato dalla amministrazione Usa sarebbe leggermente al di sotto del livello di imposizione ufficiale nell’area Ocse, che è sceso dal 32,2% del Duemila all’ultimo 23,3%. Ma è stata una ripida calata, quella dell’imposizione, se si pensa che nel 1980 raramente si scendeva sotto un livello del 45%, come ha ricordato il Tesoro Usa.

Se per Biden e la sua segretaria al Tesoro, Janet Yellen, mettere un minimo livello di gioco per tutti riporterebbe in casa un po’ di gettito e sarebbe quindi un buon modo di finanziare le spese infrastrutturali, l’onda lunga di una simile mossa coordinata (subito il Fmi ha ricordato di esser favorevole all’idea e la presidenza italiana del G20 punta a un primo accordo per l’estate) arriverebbe in tutto il globo.

E, cosa più importante secondo Adreas Rees, capo economista della banca di Piazza Gae Aulenti per la Germania, impatterebbe sul problema ormai annoso dell’arbitraggio fiscale che le multinazionali riescono a fare dai Paesi ad alta a quelli a bassa tassazione. Se la sua messa in pratica fosse severa, si potrebbe bloccare la cosiddetta erosione della base imponibile e riportare le tasse laddove sono generate le vendite o quantomeno alla capofila dei gruppi. Secondo le ultime stime, ben il 40% dei profitti delle multinazionali è stato dirottato verso i cosiddetti paradisi fiscali.

Anche in Europa ci sarebbero implicazioni per una simile tassa minima globale. “Probabilmente la conseguenza sdarebbe un minor gettito fiscale nei piccoli Paesi europei che finora si sono comportati come paradisi fiscali”, pronostica Rees. Che fa anche i nomi e cognomi: l’Ungheria che tassa le imprese al 9%, la Bulgaria al 10% e la nota Irlanda al 12,5%. “Contemporaneamente, allo stesso tempo aiuterebbe a riportare base imponibile verso tre pesi massimi europei che hanno una tassazione elevata: Francia (32%), Germania (30% circa) e Italia (vicino al 28%). Nel Regno Unito, è in programma un innalzamento dal 19 al 25% nel 2023”.

Ovviamente se si guarda a queste aliquote si ha solo un’idea di massima del problema, perché le differenze tra Paesi sono modulate in base alle aliquote effettive che si generano una volta prese in considerazione deduzioni, esenzioni e tutto l’armamentario di artifici fiscali che modificano l’incidenza finale del fisco sulle aziende. Esempi citati sono i Paesi Bassi e il Lussemburgo, dove le aliquote effettive sono più basse di quel che dice il livello ufficiale del 25% circa.

Per Unicredit, se siamo di fronte a una proposta in grado di cambiare le regole del gioco è ancora da vedere. “Molti dettagli legali devono essere definiti” per rendere questo progetto di tassa globale qualcosa di concreto. E se big come la Germania, la Francia e la stessa Italia l’accolgono con calore, è presumibile che ci sia opposizioni da parte dei Paesi che hanno fatto della tassazione favorevole un vantaggio competitivo verso gli altri. La nuova leadership americana, a detta della banca, può giocare a favore di una intesa internazionale. L’Europa a conti fatti ci guadagnerebbe più degli stessi States: la stima è che un terzo dei profitti spostati dalle multinazionali sia in realtà di matrice europea (al netto dei paradisi fiscali) e circa un quarto venga dagli Usa.





