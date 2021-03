Francia, lockdown in 16 dipartimenti per un mese. Inclusa Parigi

Pubblicità

PARIGI – A pochi giorni dall’anniversario del primo lockdown, quando ci fu l’attacco improvviso della pandemia, Emmanuel Macron è costretto a varare una nuova serrata di quattro settimane. Questa volta non è un chiusura nazionale come nella primavera scorsa e in autunno.

La grande novità è che il governo procede al livello locale come succede già in Italia. Il terzo lockdown, che durerà fino a metà aprile, sarà applicato alla regione di Parigi, l’Ile-de-France, e a quella più a nord intorno a Lille, Hauts-de-France. Si aggiungono tre dipartimenti: la zona di Nizza (Alpes-Maritimes,) e quella normanna intorno a Rouen (Eure e Seine-Maritime).

“Dobbiamo reagire alla terza ondata” ha spiegato il premier Jean Castex, spiegando che i nuovi contagi sono aumentati del 23% nell’ultima settimana a causa del variante inglese che, ha aggiunto il capo del governo, “è più virulento e potenzialmente più grave”.

Le nuove restrizioni

Le scuole, dai nidi alle medi, restano aperte con alunni in presenza secondo i protocolli. “Vogliamo preservare l’educazione dei nostri giovani” ha sottolineato Castex. I licei invece passano tutti in dad. Niente più shopping nella capitale che diventa zona rossa. Nei sedici dipartimenti in lockdown saranno chiusi tutti i commerci non essenziali. Unica differenza rispetto al passato: da qualche settimana le librerie e i negozi di dischi sono stati inseriti nella categoria “essenziali”. Torna anche l’autocertificazione. Le uscite sono autorizzate senza limiti di tempo nel raggio di dieci chilometri da casa e gli spostamenti tra dipartimenti sono vietati. Ci saranno una serie di esenzioni per motivi professionali o sportivi per i minorenni, com’era già successo nel secondo lockdown deciso a novembre.

L’eccezione Parigi

Già a febbraio, il governo aveva imposto un lockdown nel weekend al dipartimento di Nizza e, a nord, di Dunkerque, ma non a Parigi che pure registra lo stesso livello di allerta. L’Ile-de-France ha 12 milioni di abitanti, è la locomotiva economica del Paese, dove viene prodotto un terzo del Pil. Ed è il cuore della vita politica e delle istituzioni in uno Stato fortemente centralizzato. Per tutti questi motivi, Macron ha aspettato fino all’ultimo per chiudere Parigi. Ma la regione della capitale è ormai l’epicentro della terza ondata. Le immagini dei primi pazienti evacuati qualche giorno fa dagli ospedali della regione ha mostrato che la pressione del virus è diventata insostenibile.

I numeri dell’allarme

La variante inglese rappresenta ormai oltre il 73% dei nuovi contagi in Francia. Nella regione di Parigi il tasso di incidenza è salito fino a 446 nuovi casi ogni 100mila abitanti, fino a picchi di 560 in alcuni dipartimenti come il Val d’Oise. Gli ospedali dell’Ile-de-France accolgono 1.201 pazienti in terapia intensiva, un livello già più alto di quello registrato nella seconda ondata di autunno.

Nell’Hauts-de-France il tasso di incidenza è salito fino 381 nuovi casi ogni 100mila abitanti. L’età media dei pazienti si è anche abbassata, con dei ricoveri che si sono allungati. Il peggioramento della situazione sanitaria era stato previsto da molti epidemiologi sull’esempio di quanto era accaduto nel Regno Unito. E ora l’esecutivo deve giustificarsi di aver perso tempo davanti alla corsa del virus. “Se avessimo imposto un lockdown già a gennaio – si è giustificato Castex – avremmo imposto un lockdown di tre mesi”.

La scommessa persa di Macron

A fine gennaio, quando già la curva epidemica cominciava a risalire, e un terzo lockdown sembrava inevitabile, Macron aveva sorpreso tutti decidendo di non chiudere il Paese. Il leader francese, che si è messo a studiare le riviste scientifiche, aveva deciso in solitudine, evitando di seguire le raccomandazioni del comitato tecnico-scientifico. La Francia vive da fine ottobre sotto coprifuoco con bar e ristoranti sempre chiusi. Macron sperava che le restrizioni bastassero. Voleva guadagnare tempo, accelerando sulla vaccinazione. Ma le dosi a disposizione e la logistica non hanno accompagnato la sua scommessa. E la variante inglese ha fatto la differenza.

I ritardi della vaccinazione

Finora solo 5,7 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose, circa l’8% dei francesi. Come se non bastasse la campagna è più fiacca in alcune zone dell’Ile-de-France dove crescono i contagi come i dipartimenti di Seine-Saint-Denis e di Seine-et-Marne in cui il tasso di vaccinati è al 5%. Dopo il nuovo parere favorevole dell’Ema, ricominceranno già da domani le inoculazioni con il siero di AstraZeneca. Lo stesso premier Castex ha annunciato che si farà vaccinare nelle prossime ore. Il governo mantiene l’obiettivo di 10 milioni di francesi vaccinati entro metà aprile.





