Franco: “A fine anno stop graduale alle misure di sostegno”

Pubblicità

Pubblicità

MILANO – Un primo allentamento delle restrizioni potrà arrivare dopo Pasqua mentre le misure di sostegno all’economia cesseranno sul finale dell’anno. Lo ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco in un evento Bloomberg. “La scorsa settimana abbiamo varato misure per 1,5 punti percentuali di pil e nelle prossime settimane procederemo” in questa direzione, “mi aspetto di terminare con le misure di sostegno all’economia verso la fine dell’anno”, ha detto sottolineando che si tratterà di una “uscita graduale”.

Il ministro intravede però segnali positivi già dalle prossime settimane. “Crediamo che dopo Pasqua la situazione andrà gradualmente migliorando e si andrà verso la normalità a maggio e giugno, grazie anche alle condizioni climatiche”, ha detto. Dopo il calo del Pil nel primo trimestre – ha spiegato Franco -, ci aspettiamo una ripresa nel secondo trimestre e un’accelerazione nel terzo e nel quarto. Dopo il Dl Sostegni – ha aggiunto – “saranno introdotte ulteriori misure nelle prossime settimane” in vista di un graduale riassorbimento degli aiuti nella seconda parte dell’anno e di un “ritorno alla normalità”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest