Fugge dalla polizia a bordo di un go-kart: l’inseguimento notturno a 150 km/h

Le Forze dell’Ordine hanno intercettato – nella tarda serata del 29 marzo – su una strada della provincia di Frosinone un uomo che guidava un go-kart senza indossare il casco. All’alt dei poliziotti, il novello “Mario-Kart” si è dato alla fuga ad alta velocità toccando i 150 km/h. Ne è nato un pericoloso inseguimento che ha coinvolto anche un’altra pattuglia della polizia ed equipaggi dell’Arma dei Carabinieri. Il fuggitivo per oltre un’ora ha cercato di seminare le forze dell’ordine con manovre spericolate dirigendosi verso le campagne di Alatri e Veroli, dove gli agenti sono poi riusciti a fermarlo. Il go-kart non immatricolabile e non idoneo alla guida su strada è stato sottoposto a sequestro mentre il conducente, noto per diversi precedenti, è stato denunciato

