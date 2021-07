Fumetti. È morto Robson Rocha, astro nascente della Dc Comics

Pubblicità

Il disegnatore brasiliano Robson Rocha, astro nascente della Dc Comics, noto per le sue collaborazioni con alcuni dei migliori sceneggiatori della famosa casa editrice americana in fumetti come Aquaman e Justice League, è morto all’ospedale Eduardo de Menezes di Belo Horizonte all’età di 41 anni per le complicazioni del Covid. Rocha aveva contratto il coronavirus da circa un mese e la settimana scorsa amici e colleghi avevano chiesto aiuto cercando donazioni di sangue.

Le cose sembravano andare meglio a un certo punto, e invece, a dimostrazione di quanto subdola sia questa malattia, proprio quando sembrava che la parte più difficile fosse ormai superata, c’è stato un improvviso aggravamento. Lo racconta su Twitter la sceneggiatrice che stava lavorando con lui su Aquaman, Kelly Sue DeConnick: “Ero al telefono con un collega così ho lasciato che la chiamata entrante andasse a finire nei messaggi vocali. Credo di aver saputo di cosa si trattava. Forse il mio cervello ha fatto apposta a far deviare la chiamata? O forse è semplicemente quello che fa il cervello senza che tu te ne renda compiutamente conto. Non lo so. In ogni caso non c’è modo di nascondersi dalla notizia adesso”, ha scritto su Twitter. E ancora: “Abbiamo perso Robson Rocha. È stato ammalato a causa di complicazioni per il Covid per un po’, ma le cose sembrava stessero migliorando. Appunto: per un po’. E poi… no. Sto ancora cercando di elaborare quello che è accaduto, quindi non ho molto da dire al momento. Sto solo cercando di capire che cosa posso fare, come cercare di dare supporto alla sua famiglia al meglio”.



Robson Rocha Nato è nato a Belo Horizonte, in Brasile e ha debuttato nel mondo del fumetto come disegnatore nel 2010. Mostra subito un grandissimo talento e così ecco che nel 2016 arriva per lui la grande la grande occasione: un contratto di esclusiva con DC Comics, per la quale, da allora, negli ultimi dieci anni, ha sempre lavorato. Ha svolto la sua attività principale sulla serie di Aquaman, un personaggio che amava molto, disegnando appunto in coppia con la sceneggiatrice Kelly Sue DeConnick, un’altra figura molto particolare della scena, autrice di un rinnovamento totale del personaggio. E questo era per lui ancora di maggior stimolo: sapeva di stare facendo qualcosa di nuovo e di importante. In passato ha lavorato anche su diversi altri personaggi dell’Universo DC tra cui, in primis Green Lanterns con Sam Humphries e poi: Justice League, Supergirl, Demon Knights, World’s Finest, Lobo, Sinestro, Birds of Prey, Superboy e Batman/Superman e Teen Titans.





