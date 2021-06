Funerali Michele Merlo, in 500 allo stadio per cantare le sue canzoni e dirgli addio

Pubblicità

Pubblicità

VICENZA – Vola Michele, vola come i palloncini che saranno liberati in cielo con il suo nome. Voleranno sospinti dalle note delle sue canzoni più belle, in un rito di ricordo collettivo. Oggi è il giorno del funerale di Michele Merlo, in arte Mike Bird, il cantante di 28 anni protagonista di Amici, ucciso da una leucemia fulminante. Sarà lo stadio “Toni Zen” di Rosà (Vicenza), paese d’origine dell’artista, a ospitare i 500 dell’addio. Sono stati infatti autorizzati soltanto 200 posti sugli spalti e 300 sul campo: 50 saranno riservati ai parenti e ai loro ospiti, tra cui anche il governatore del Veneto Luca Zaia e alcuni esponenti politici nazionali. La limitazione di capienza è stata disposta dalla Questura di Vicenza per rispettare le normative anti-Covid.

Michele Merlo, il papà si stringe a Emma: “Il silenzio di Regione e Comune è un taglio in faccia” di Caterina Giusberti 16 Giugno 2021

La camera ardente è stata allestita nella cappella dell’istituto religioso Maria Ausiliatrice, dove è stato accolto il feretro: una bara in legno chiaro, decorata da fiori e corone, su cui è stato appoggiato il cappellino portafortuna di Michele, come descrive il Giornale di Vicenza. Terminata la messa il funerale continuerà con un lungo omaggio a lui e al suo essere ragazzo, prima che artista e volto noto della televisione. Sarà Federico Baroni, ex compagno di squadra di Amici, ad aprire questo momento con una canzone.

“Quella leucemia è curabile nel 95% dei casi. A patto che venga diagnosticata in tempo” di Elena Dusi 07 Giugno 2021

E’ previsto anche l’intervento di uno degli amici di sempre, che parlerà a nome di tutti. A ognuno dei presenti sarà poi consegnato un palloncino e, al momento giusto, saranno lasciati volare in cielo tutti insieme. La messa sarà celebrata dal parroco bolognese Carlo Maria Veronese. “Don Angelo, il parroco del nostro paese non ha dato la sua disponibilità a celebrare le esequie allo stadio” ha spiegato Domenico Merlo. “Non capiamo il motivo di questa scelta. Il parroco ritiene che non sia possibile celebrare l’intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio. Ci siamo quindi rivolti a don Carlo, che ha accettato subito di accompagnare nostro figlio nel suo ultimo viaggio, dal luogo adatto ad accogliere in sicurezza tutti quelli che vorranno salutarlo”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest