Funivia del Mottarone, “il forchettone già c’era nel 2014”: ecco il video che lo dimostra

BERLINO – Le indagini sulla tragedia del Mottarone si arricchiscono di un nuovo, sconvolgente capitolo. L’emittente pubblica tedesca Zdf ha inviato alla procura di Stresa alcuni video che potrebbero aggravare la posizione degli indagati. La trasmissione d’inchiesta “Frontal 21” ha scoperto che nelle immagini di un videoamatore svizzero, Michael Meier, si vede chiaramente il forchettone che ha inibito il freno d’emergenza applicato sull’impianto mentre era in pieno funzionamento già nel 2014.

Funivia, cosa non torna tra Procura e gip di Laura Pertici 30 Maggio 2021

L’appassionato di funivie vanta un gigantesco archivio di riprese di impianti di risalita. Quando ha saputo dell’incidente del Lago Maggiore che è costato la vita a 14 persone, si è messo a spulciare vecchi video e ne ha trovati tre che dimostrerebbero l’uso della ganascia rossa durante la normale attività dell’impianto. Uno risale al 2014, un secondo al 2016 e l’ultimo al 2018. Nello speciale tv, che verrà trasmesso stasera alle 21, Meier spiega di aver notato “che già nel 2014 il forchettone era inserito mentre c’erano persone presenti nella cabina”.

La rabbia dei parenti delle vittime: “Un comitato per avere giustizia” di Carlotta Rocci 30 Maggio 2021

Finora il capo servizio della funivia, Gabriele Tadini, ha sostenuto di aver applicato le ganasce per dieci volte in aprile e a maggio del 2021 per impedire che il freno d’emergenza si attivasse troppo spesso. Ma, se confermate, le immagini del videoamatore svizzero potrebbero dimostrare che quella pessima abitudine di inibire un meccanismo pensato per scongiurare incidenti è molto più antica.