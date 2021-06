G7, al via l’incontro tra Johnson e Biden: i rapporti Regno Unito-Usa e la questione dell’Irlanda del Nord al centro dei colloqui

Pubblicità

In corso in Cornovaglia, nella località di Carbis Bay, il faccia a faccia tra Joe Biden e Boris Johnson.

Da sinistra, Jill e Joe Biden, Boris e Carrie Johnson (reuters) Biden è arrivato con la first lady Jill ed è stato accolto dal premier britannico e da sua moglie Carrie. I quattro hanno goduto della vista sulla Baia di St.Ives per poi avviarsi verso l’edificio in cui si svolge il bilaterale.

L’incontro sarà focalizzato sul rilancio della relazione privilegiata tra Gran Bretagna e Usa all’indomani della Brexit e delle restrizioni pandemiche: si vuole dar vita a una nuova Carta Atlantica, ispirata a quella firmata dai loro predecessori Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill.

Nel faccia a faccia si parlerà sicuramente anche di Nord Irlanda, tassello fondamentale di una convivenza pacifica nel vecchio continente.

Biden, di origini irlandesi e oppositore della Brexit, spingerà affinchè la Gran Bretagna -impegnata in un difficile negoziato con l’Ue- non metta a repentaglio il cosiddetto accordo del Venerdì Santo che ha garantito per molti anni una convivenza pacifica sull’isola.





