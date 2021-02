G7, l’impegno dei Grandi sul Covid: “Vaccinare tutto il mondo”

Pubblicità

Pubblicità

LONDRA – “Tutto il mondo deve essere vaccinato”, dice Boris Johnson. Il premier britannico promette di donare ai Paesi emergenti le dosi in più che non servono al Regno Unito, Emmanuel Macron invita Europa e Stati Uniti a inviare urgentemente il 5 per cento dei loro vaccini alle nazioni in via di sviluppo e Joe Biden si impegna a contribuire “immediatamente” 2 miliardi di dollari al Covax, il fondo per l’accesso globale alle inoculazioni. Sono i risultati del summit virtuale del G7 che si è svolto stamane, con i leader delle sette potenze industrializzate del mondo democratico collegati fra loro in videoconferenza. A presiedere la riunione online è stato l’inquilino di Downing Street, un ruolo che ripeterà a giugno per il vertice vero e proprio che quest’anno si terrà nel Regno Unito, in Cornovaglia.

È stato anche il primo faccia a faccia con il nuovo presidente americano e con Mario Draghi, insediato da pochi giorni a Palazzo Chigi, anche se molti dei suoi interlocutori conoscevano già il neopresidente del Consiglio italiano dai suoi trascorsi di governatore della Banca Centrale Europea. Tema del giorno, la pandemia, con la necessità di accelerare la campagna di vaccinazione per poter riprendere al più presto l’attività economica e al tempo stesso di fornire un vaccino ai tanti paesi del mondo che non ne hanno ancora ricevuto nemmeno uno. Come ha ricordato nei giorni scorsi il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, notando che la distribuzione è stata “ingiusta e disomogenea”, con solo 10 nazioni che hanno somministrato il 75 per cento di tutti i vaccini Covid-19 messi a disposizione dalle case farmaceutiche mentre più di 130 senza una singola dose. Ma al summit virtuale si è parlato anche d’altro, a cominciare dal rilancio dell’economia: “Con l’obiettivo di sostenere un sistema globale equo e di beneficio per tutti”, afferma il comunicato finale, “ci impegneremo con gli altri Paesi, in particolare quelli del G20, incluse grandi economie come la Cina”. Parole che suonano come un’offerta di dialogo con Pechino, nonostante il fronte comune americano ed europeo sui diritti umani e le minacce a Taiwan.

Come anticipato stamane in una intervista al Financial Times, sul fronte del Covid il presidente francese Macron ha invitato Europa e Usa a inviare urgentemente fino al 5 per cento delle loro forniture ai paesi in via di sviluppo, assicurando che la sua proposta ha il sostegno della cancelliera tedesca Angela Merkel. Per parte sua l’Unione Europea si appresta ad annunciare il raddoppio del proprio contributo al Covax, il sistema di vaccinazione anti-Covid promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per portarlo a un miliardo di euro, e un contributo di 100 milioni di euro in aiuti umanitari a sostegno della campagna di vaccinazione in Africa.

Pur promettendo a sua volta fondi immediati al Covax, Biden non si è però impegnato a cedere una parte di scorte americane, come invece proposto da Macron, almeno fino a quando un’alta percentuale di americani non sarà vaccinata. Una scelta, a detta di molti, sbagliata: il vaccino diffuso più equamente nel mondo aiuterebbe a diminuire il proliferare di varianti del virus più aggressive e pericolose. Sembrano dunque restare divisioni fra i leader del Gruppo dei Sette sulla rapidità con cui l’Occidente dovrebbe condividere le proprie dosi con il resto del pianeta. Boris Johnson, che da questo punto di vista si è mosso prima degli altri, ha già acquistato 400 milioni di dosi per la Gran Bretagna, che con una popolazione di 65 milioni di persone, anche se tutti facessero due dosi, avrà dunque un ampio surplus da distribuire ad altri paesi. E inoltre la campagna britannica procede più spedita che nel resto d’Europa, marciando verso 20 milioni di vaccinati con almeno una dose e l’obiettivo di vaccinare tutti al di sopra dei 40 anni entro fine marzo.





Go to Source

Tweet Share Pinterest