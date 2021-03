Galliani e Marotta ricoverati per Covid

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è stato ricoverato ormai da qualche giorno in ospedale in via precauzionale dopo la positività al Covid-19 dello scorso 26 febbraio. L’ex dirigente del Milan sarebbe in buone condizioni e la scelta del ricovero è stata suggerita dai suoi medici di fiducia al fine di monitorare meglio la situazione. Il Monza aveva dato comunicazione della sua positività in seguito al tampone molecolare. Per il club brianzolo, così come per molte altre società, il coronavirus è ormai una costante: oltre al contagio di Galliani e del patron Silvio Berlusconi, la squadra aveva dovuto rinviare il match con il Vicenza lo scorso 14 ottobre a causa di ben sette positività.

Sempre il Covid è la causa del ricovero in ospedale di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter. Marotta, positivo dallo scorso 25 febbraio, si trova all’Humanitas di Rozzano: il dirigente nerazzurro è sotto osservazione ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.