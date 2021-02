GameStop torna sotto i riflettori: il titolo vola dopo la cacciata del direttore finanziario

MILANO – Due giorni di nuovo da protagonista per GameStop, il titolo sul quale si è giocata la battaglia tra piccoli trader e grandi hedge fund di Wall Street.

Caso GameStop: ecco chi resterà con il cerino in mano di Giovanni Pons 03 Febbraio 2021

L’azione della catena di negozi di videogiochi è stata sospesa più volte dall’inizio della giornata di contrattazioni a Wall Street per l’eccessiva valutazione, con un balzo di oltre l’80% del suo valore prima di attestarsi attorno al 40% a circa 125 dollari ad azione. Un movimento, mentre il resto del mercato è cauto per il pericolo di ritorno dell’inflazione, che bissa il +103% già registrato alla chiusura di mercoledì.

Come mai questo ritorno di fiamma per GameStop? Tra le spiegazioni del rally l’annunciata cacciata del responsabile finanziario Jim Bell che, come viene rilanciato sul forum Reddit’s WallStreetBets, verrebbe letta come la volontà dei principali investitori e del board di forzare i tempi della digitalizzazione di Gamestop. Le dimissioni non sarebbero infatti state volontarie, ma decise piuttosto da Ryan Cohen, co-fondatore del gruppo Chewy che ha investito in GameStop, al fine di accelerare la transizione online della società. Proprio l’ingresso di Cohen nel board aveva alimentato il boom di interesse da parte dei trader iscritti al forum online Reddit.

GameStop torna a correre a Wall Street e diventa un caso politico. Robinhood chiede 1 miliardo alle banche. Faro della Sec di Raffaele Ricciardi 29 Gennaio 2021

GameStop ha avuto un effetto-trascinatore anche su altri titoli di Wall Street, i “meme stiocks”, titoli dalle prospettive economiche molto bsse ma popolari su piattaforme di trader online come WallStreetBets. Tra questi quello della catena statunitense di cinema Amc, in crisi a causa della pandemia ma il cui titolo è schizzato in mattinata del 10% dopo aver chiuso con un +18% nella giornata di mercoledì. Anche il produttore di cuffie auricolari Koss ha fatto registrare un balzo del 59% dopo il +55% della seduta precedente.