Garattini: “Il Covid ci ha insegnato l’importanza della prevenzione”

“IN Italia viviamo di più, ma sempre meno in salute: la nostra aspettativa di una vita sana è tra le più basse d’Europa, ormai siamo al quindicesimo posto. Gli ultimi dieci anni della nostra vita, statisticamente parlando, non sono di buona qualità”. Silvio Garattini, scienziato e farmacologo di fama internazionale, presidente dell’Istituto di ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano, non ha dubbi: “Dal punto di vista qualitativo dell’esistenza, l’Italia è il paese peggiore d’Europa”. Le cause? Le racconta nel suo ultimo libro dal titolo Invecchiare bene (ed. LSWR) in cui, non solo spiega perché dobbiamo affrontare situazioni così complicate andando avanti con l’età, ma indica anche quali comportamenti corretti adottare per prevenire quelle patologie che dopo i 70 ci affliggeranno e che invece potremmo evitare. Quando cominciare ad occuparsi della nostra vecchiaia? “Da subito”, dice, senza mezzi termini Garattini “L’educazione alla salute deve iniziare sui banchi di scuola e va mantenuta”.

Facciamo gli stessi errori tutta la vita? Non diventiamo mai saggi?

“Le malattie, non ci piovono dal cielo, la cattiva qualità di vita è causata da un accumulo di malattie. Mentre prima le patologie erano singole, oggi assistiamo a quella che viene definita la polimorbidità, cioè gli anziani sono affetti da diverse malattie contemporaneamente. Il motivo sono le cattive abitudini che spesso manteniamo per lungo tempo. Di fatto, sono poche le persone che acquistano consapevolezza quando non sono ancora entrate in quella fase della vita in cui si è obbligati a cambiare rotta. Prendiamo, ad esempio, il fumo oppure il cibo: i comportamenti scorretti si pagano andando avanti con l’età e sono correlati a malattie cardiache, polmonari, tumori. Eppure in Italia, abbiamo un tasso di obesità alto e che rispecchia l’abitudine di mangiare troppo e di condurre una vita sedentaria. L’aumento di peso induce il diabete di tipo 2, patologie cardiache e respiratorie, tumori. La contrazione calorica è un buon viatico per una buona vecchiaia, così come l’abitudine all’esercizio fisico e mentale”

Cosa significa oggi “Invecchiare bene”?

“Non bisogna dare più anni alla vita, ma più vita agli anni. E non cambierà nulla se non affrontiamo il vero tema, ossia la prevenzione. E per farlo serve una sorta di rivoluzione culturale. I cambiamenti avvengono solo se cambia la cultura della salute. Come ci ha insegnato Covid e questa pandemia”.

In che modo?

“La prevenzione è una parola dimenticata nel nostro Servizio sanitario nazionale perché dà fastidio al mercato della medicina. C’è un conflitto di interessi sui farmaci soprattutto, settore per il quale ogni anno si spendono 30 miliardi. Un enorme conflitto di interesse poi riguarda il mercato del fumo: lo Stato incassa ogni anno 13 miliardi di tasse sul fumo che causano 70 mila morti, ogni anno. Per questo dico che, quando si parla di prevenzione, si tratta di affrontare un problema culturale. Investe interessi di altro tipo, non solo quelli scientifici”.

Bisogna investire nella prevenzione, dunque, invece che nella cura?

“Bisogna che i cittadini capiscano fin da giovanissimi che tutto quello che facciamo contro la nostra salute si ripercuote non solo su noi stessi, ma su tutta la società. Al cambiamento devono partecipare altre componenti della società. Sociologi, psicologi, pubblicitari, esperti di comunicazione. L’intera società civile deve essere coinvolta per aiutare lo Stato a creare questa cultura della prevenzione”.

La pandemia può essere un’occasione per questa rivoluzione culturale?

“Potrebbe, ma lo facciamo poco. Io vedo soprattutto la paura, l’ansia, piuttosto che desiderare di capire cosa è andato storto. Abbiamo una grande possibilità ora di cambiare le cose. E’ il momento giusto, ma se aspettiamo che tutto torni alla normalià, non succederà niente. I cambiamenti si fanno quando c’è un certo tasso di emotività, perchè quando le cose sono ‘normali’, non si cambia nulla. Sappiamo che molte malattie sono causate da stili di vita sbagliati e che il 70% dei tumori sono evitabili. Serve una rivoluzione culturale che dia priorità alla prevenzione: le malattie sono la sconfitta della medicina. Dobbiamo cambiare il Servizio Sanitario Nazionale”.

In un anno di pandemia, gli anziani sono state le persone più a rischio

“La società sta invecchiando e forse ci si è resi conto che gli anziani sono una parte molto importante della società. Non solo un peso, ma un’opportunità. Molti lavorano in tutto il terzo settore. Sono forze straordinarie che magari sostituiscono le risposte che lo stato non dà o dà con difficoltà”

A proposito di prevenzione, dopo un anno di difficoltà economiche, il rischio di un aumento del tasso di povertà è molto evidente. Quanto inciderà sulla salute degli anziani. Cosa può fare Il Servizio Sanitario?

“Non c’è dubbio che l’adozione di stili di vita non corretti, sono influenzati da fattori sociali ed economici. Gli interventi richiedono più ampi sforzi nazionali. Bisogna sostenere la diffusione di attività di controllo e di riduzione dei fattori di rischio, soprattutto con riguardo ai gruppi sociali più svantaggiati. Con strumenti di prevenzione accessibili a tutti i cittadini”

Nel suo libro lei dedica un capitolo al tema controverso dei farmaci anti-aging

“Ci sono anziani che prendono 15-20 medicinali al giorno senza sapere se fanno bene o male. Oppure, fanno un consumo ingiustificato di psicofarmaci e antidepressivi. Vengono prescritti anche a chi non ne ha bisogno. Il problema è che non esiste esiste un’informazione indipendente per i medici che sono sottoposti solo a ciò che raccontano le industrie farmaceutiche. E’ sorprendente che l’ordine dei medici non faccia una vertenza per avere una informazione indipendente invece di appoggiarsi eclusivamente sull’industria farmaceutica. C’è molto da cambiare”.

Professore ci dia i consigli per una vecchiaia in salute?

“Prendere il minor numero di farmaci possibili, non assumere inutili integratori, non fumare, non eccedere con l’alcol, avere un’alimentazione varia e moderata. Fare esercizio, non solo fisico, ma anche intellettuale, e dormire: una quantità giusta di sonno permette di riabilitare la nostra attività. E poi avere relazioni con gli altri. La vita sociale aiuta a vivere meglio e più a lungo. Molti tendono a non programmare il peridodo post pensione mentre invece finalmente si possono esprimere tutte le proprie capacità”.





