Gaza e Israele, nuove sirene di allarme in Alta Galilea. Erdogan attacca Biden

Non si ferma il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza e di bombe da Israele. Il conflitto è entrato nella seconda settimana e i bombardamenti si intensificano ogni giorno. I morti in 8 giorni sono più di 200; secondo l’Autorità nazionale palestinese 192 sono a Gaza (58 bambini). Uccisi10 israeliani, tra cui cui 2 bambini.

Razzi, bombe e scontri. Da Tel Aviv a Gaza la guerra dei due fronti di Sharon Nizza 12 Maggio 2021

Sirene di allarme antimissile in alta Galilea

Le sirene di allarme antimissili sono risuonate nel nord di Israele, in alta Galilea nei pressi del kibbutz di Misgav Am, ad un passo dal confine con il Libano. Lo ha detto l’esercito. Nella zona, secondo i media, si sono sentite esplosioni, ma al momento non sono segnalati danni o vittime. Negli ultimi giorni sono arrivati razzi dal Libano in territorio israeliano.

Erdogan contro Biden

Duro affondo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan contro Joe Biden. Il capo della Casa Bianca ha “le mani sporche di sangue”, ha attaccato Erdogan in un discorso tv, criticando il sostegno dato dall’Amministrazione Usa a Israele. “Stai scrivendo la storia con le tue mani sporche di sangue. Ci hai costretti a dirlo. Non possiamo fare un passo indietro”, ha aggiunto rivolgendosi direttamente al leader democratico.

Onu, gli Usa bloccano anche la terza dichiarazione

Gli Stati Uniti hanno bloccato una terza bozza di dichiarazione del Consiglio di Sicurezza Onu sulle violenze in Medio Oriente. Lo rivelano fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro. La ragione sarebbe sempre la medesima: pensano che una dichiarazione del Consiglio non aiuterebbe gli sforzi diplomatici per porre fine all’escalation tra israeliani e palestinesi. “Ho parlato stamane col consigliere per la sicurezza nazionale israeliano Meir Ben Shabbat sulla crisi in corso. Ho parlato anche con il governo egiziano. Gli Usa sono impegnati in una diplomazia silenziosa ed intensa, i nostri sforzi continueranno”, ha twittato il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan.

L’appello di Blinken: “Proteggere civili e bambini”

A Copenhagen in visita ufficiale, il segretario di Stato Usa Antony Blinken, ha chiesto a Israele e ai palestinesi di “proteggere i civili e soprattutto i bambini”, ribadendo che lo Stato ebraico ha “come democrazia”, “un “dovere speciale” a questo proposito. “Continueremo a lavorare in diplomazia per porre fine a questo ciclo di violenze. Siamo pronti a dare il nostro sostegno nel caso in cui le parti volessero accordarsi sul cessate il fuoco”.

Ucciso un noto medico di Gaza con la famiglia

In uno degli attacchi compiuto da Israele nella Striscia è morto il medico Ayman Abul Al-Ouf. Con lui, la moglie e 5 figli. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Hamas secondo cui i loro corpi sono stati portati all’ospedale Shifa dove il professore era una figura di primo piano, noto anche nella comunità medica internazionale. L’attacco – dove sono rimasti feriti decine di palestinesi – è avvenuto nella notte di sabato scorso nella via Al Wahda a Gaza City a 200 metri dell’ospedale. In memoria di al-Ouf la struttura ha intitolato una delle sue sale.

In response to non-stop rocket fire on Israeli civilians, the IDF launched Operation Guardian of the Walls one week ago. Here’s what’s happened so far: pic.twitter.com/sBcXSKxiMz — Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2021

Morto un comandante della Jihad islamica

Il comandante del battaglione della Jihad islamica nel nord della Striscia di Gaza, Hisam Abu Harbid, è stato ucciso in un raid aereo israeliano su Jabaliya, dopo un’operazione congiunta dell’esercito israeliano insieme all’intelligence. Abu Harbid aveva preso il posto di Baha Abu al-Ata al comando del battaglione dopo l’uccisione di quest’ultimo nel novembre del 2019.

Issacharoff: “Sul fuoco da Gaza ci vuole tolleranza zero o scoppierà un nuovo conflitto” di Sharon Nizza 16 Maggio 2021

Tunnel di Hamas sotto attacco: 15 chilometri distrutti

Gli attacchi aerei di questa mattina da parte dell’esercito israeliano hanno causato la distruzione di 15 chilometri di tunnel usati da Hamas e delle case di nove presunti comandanti. I residenti di Gaza hanno descritto gli attacchi come i più pesanti dall’inizio della guerra, più potenti dell’ondata di razzi che ieri ha provocato 42 morti e raso al suolo tre edifici. La centrale che fornisce energia elettrica a Gaza ha annunciato che le sue scorte di combustibile sono quasi finite e che stasera potrebbe essere obbligata a sospendere le attività.

Intercettato drone subacqueo di Hamas

Le forze aeree e navali israeliane hanno respinto un attacco di Hamas dal mare condotto con un veicolo sottomarino senza pilota. Lo ha riferito oggi un portavoce delle Idf citato dal quotidiano israeliano “Yedioth Ahronoth”. I militari hanno affermato di aver distrutto anche la nave che ha scaricato il drone d’attacco, uccidendo diversi militanti di Hamas.

Erdogan al telefono con il Papa

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parla con papa Francesco al telefono e chiede lo stop “al massacro dei palestinesi”. Lo riferisce la Presidenza di Ankara, secondo cui il leader ha chiesto al pontefice un impegno comune di “musulmani, cristiani e dell’umanità intera” per fermare il “massacro” in atto contro i palestinesi.

Conflitto in Medio Oriente, Klein: “In Germania l’antisemitismo è alimentato dalle parole di Erdogan” dalla nostra corrispondente Tonia Mastrobuoni 14 Maggio 2021

“Se la comunità internazionale non punisce con sanzioni Israele, che commette crimini contro l’umanità, i palestinesi continueranno a essere massacrati”, ha detto Erdogan a papa Bergoglio, sottolineando l’importanza degli appelli del pontefice per “mobilitare il mondo cristiano e la comunità internazionale” sulla crisi. Il leader turco ha poi accusato Israele di violare i “luoghi sacri” sia musulmani che cristiani, “limitando l’accesso alla moschea di Al-Aqsa e alla basilica del Santo Sepolcro” a Gerusalemme.

Niente dichiarazione congiunta dal Consiglio Sicurezza Onu

Si è concluso intanto in un nulla di fatto il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite convocato d’emergenza da Cina, Norvegia e Tunisia: gli Usa si sono opposti a una dichiarazione congiunta per chiedere la fine delle violenze, adducendo come motivazione il fatto che una simile azione sarebbe “controproducente”. Una posizione duramente contestata da Pechino che ha accusato Washington di impedire all’Onu di “parlare con una sola voce”.

Il presidente Joe Biden, parlando con Netanyahu, ha dichiarato che “Israele ha diritto a difendersi”, quindi il segretario di Stato Antony Blinken in un tweet ha fatto appello a tutte le parti a una “de-escalation”. Un appello giunto anche dal segretario generale Antonio Guterres, che si è detto “profondamente turbato dell’attacco israeliano di sabato contro gli edifici che ospitavano media internazionali.

L’ambasciatore israeliano a Roma scrive al ministro Esteri dell’Iran

“Mentre lei è in visita nella meravigliosa Roma, io mi trovo in Israele con le mie figlie piccole, sotto il fuoco dell’attacco terroristico che Hamas ha scatenato su Israele, con i vostri finanziamenti, il vostro incoraggiamento e la vostra guida”. Così l’ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eydar, in una lettera inviata al ministro iraniano degli Esteri Javad Zarif che in queste ore è in visita ufficiale in Italia.

“Da lunedì scorso – scrive Eydar – Hamas ha lanciato circa 3.000 razzi contro città israeliane e obiettivi civili, inclusa Gerusalemme, violando così la sua santità. Il tutto su ispirazione e incoraggiamento vostri. Il Medioriente è instabile da anni a causa della vostra ingerenza sovversiva. Ovunque vi sia caos, troveremo tracce del vostro regime. È il caso di Siria, Iraq, Libano e Yemen, così come di Gaza. La vostra economia è al collasso, ma voi state investendo il resto dei vostri soldi nella diffusione del terrorismo e nel finanziamento del vostro programma missilistico nucleare. Per chi? Dalla mattina alla sera dichiarate il vostro desiderio di distruggere Israele e gli Stati Uniti. Tutta la civiltà giudaico-cristiana è minacciata dal vostro regime sanguinario”.





