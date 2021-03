Gender Gap, la crisi del Covid allontana la parità. L’uguaglianza economica arriverà solo nel 2.300

Pubblicità

MILANO – L’immagine più forte che esce dal nuovo rapporto del World Economic Forum sulle diseguaglianze di genere è che un’altra generazione di donne dovrà aspettare per contare come gli uomini (mappa). Complice la crisi pandemica, il lentissimo processo di miglioramento si è tutto d’un tratto interrotto, soprattutto nei Paesi più grandi. E così, stima ora l’associazione che organizza il Forum di Davos, siamo passati da un’aspettativa di 99,5 anni a una di 135,6 anni perché si chiudano le forbici delle diseguaglianze tra maschi e femmine.

Come già hanno messo in evidenza alcuni dati dell’Ilo e testimoniano anche le evidenze sull’occupazione in Italia, il problema Covid è stato soprattutto femminile nel mondo del lavoro. Questo per due ordini di ragioni: da una parte, le donne sono più occupate in settori colpiti direttamente dalla pandemia (si pensi ai servizi, al turismo, alla ristorazione). In secondo luogo, la maggiore necessità di cura tra le mura domestiche si è scaricata in larga parte sulle loro spalle. Di contro, le donne sono sottorapresentate nei “lavori del futuro” e questo è un dato preoccupante per le nuove generazioni: sono solo il 14% della forza lavoro del cloud computing, il 20% nell’intelligenza artificiale. Non a caso i dati di LinkedIn mostrano che, nonostante la ripresa economica, le assunzioni al femminile sono più lente rispetto a quelle degli uomini ed è più difficile che riguardino ruoli di vertice. Insomma ‘la pandemia ha esasperato le disparita’” in famiglia e nel lavoro a svantaggio delle donne, sottolinea il Wef.

Il gap economico, visto come anni di distanza dalla parità, è abissale: il rapporto stima siano necessari 267,6 anni perché si chiuda. Di questo passo, l’uguaglianza economica la vedranno le donne del 2.288. Perché mentre le donne continuano a migliorare le loro competenze, persistono le disparità di reddito e le donne in posizioni manageriali sono ancora poche.

Ma il rapporto del Wef, giunto alla quindicesima edizione, analizza il problema su quattro aree e ad esempio mette in evidenza come ci sia un gender gap politico che si è tornato ad allargare nel volume del 2021. “Nonostante oltre la metà dei 156 Paesi indicizzati abbiano mostrato dei miglioramenti, le donne siedono ancora solo al 26,1% dei seggi parlamentari e nel 22,6% delle posizioni ministeriali al mondo”. Di questo passo, il gender gap politico ci metterà quasi un secolo e mezzo a chiudersi, ben peggio dei 95 anni attesi nell’edizione del 2020. Va meglio sul fronte dell’istruzione e della salute dove il divario di genere è quasi chiuso. Sul fronte scolastico ci vorranno 14 anni per colmarlo e nella sanità è per il 95% già chiuso.

Islanda prima, Italia 63esima

Se questo è il quadro complessivo, come sempre il Wef scende nel dettaglio dei Paesi e conferma l’Islanda al primo posto per il minore divario di genere, seguita da Finlandia, Norvegia, Nuova Zelanda e Svezia. L’Italia resta nelle retrovie, in 63esima posizione su 156 paesi, dietro a Perù e Bolivia e di un soffio davanti a Timor-leste e Bangladesh e, per quanto in miglioramento dal 76esimo posto dello scorso anno, è penalizzata soprattutto dalle disparità in materia di occupazione e retribuzioni (114esimo posto) e anche nella salute (118esimo). Se zero è il punteggio minimo e 1 indica la perfetta parità di genere, all’Italia viene attribuito un risultato di 0,721 che significa che le differenze sono state chiuse per poco più del 70%.

La pagella migliore è quella che va all’educazione, con 0,997 punti che valgono il 57esimo posto. Ma se si guarda in chiave dinamica, anche questo risultato è deludente: infatti è lo stesso punteggio che venne attribuito nella prima edizione del 2006 ed allora permise all’Italia di scalare la classifica fino al 27esimo posto. Significa, in sostanza, che non sono stati fatti progressi mentre i migliori si sono mossi.

Nella graduatoria complessiva, la Germania è 11esima, la Spagna 14esima e la Francia 16esima, mentre gli Usa sono 30esimi, davanti all’Olanda. All’ultimo posto l’Afghanistan, preceduto da Yemen e Iraq.





