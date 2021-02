GenerazioneEu 2021, dieci video per raccontare l’Europa: l’ultima tappa del progetto Bocconi-Repubblica@Scuola

Pubblicità

L’intera politica europea parla di loro, il gigantesco sforzo che la Ue ha messo in campo per uscire dalla crisi della pandemia porta il loro nome: ma è decisamente problematico il rapporto dei giovani con l’Europa. E’ partito da questa riflessione, alla fine dello scorso dicembre, il progetto #GenerazioneEU 2021 organizzato dalla Università Bocconi e Repubblica@Scuola, con la collaborazione della Rappresentanza italiana della Commissione Europea e dell’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo. Una iniziativa lunga, che da martedì 23 febbraio è entrato nella sua ultima fase: dieci brevi videolezioni sul funzionamento della Ue e sui temi più importanti che si trova ad affrontare.

Il percorso è iniziato a dicembre, chiedendo alla grande community di Repubblica@Scuola di formulare domande per una ideale intervista collettiva a Mario Monti, al direttore di Repubblica Molinari, al rettore della Bocconi Verona a fine dicembre: ne sono arrivate centinaia, spesso aspre ma con un grande fondo di speranza.

Gli stessi sentimenti che traspaiono dal diluvio di scritti che stanno realizzando studentesse e studenti nella seconda fase di questo progetto (ancora in corso): scrivere un articolo, una “lettera all’Europa” o organizzare una campagna Instagram. E una lunga teoria di lettere dalla “GenerazioneEu 2021” continua ad arrivare a Repubblica@Scuola e sul sito Newie della Bocconi, mentre già centinaia di scuole chiedono informazioni sulla nuova proposta di questo dialogo.

E SIAMO ALLA TERZA FASE, la più impegnativa e anche una vera scommessa: dal 23 febbraio è online la prima delle dieci videolezioni per raccontare l’Europa e le sue istituzioni. Per i ragazzi e (lo consigliamo davvero) per tutti. Dieci temi, venti tra professori e ospiti e un format agile da 15 minuti a puntata: i video saranno pubblicati online con cadenza settimanale (l’ultimo il 27 aprile) sul sito della cattedra Bocconi in European Studies finanziata dalla Fondazione Boroli (che coordina il corso) e sul sito di Repubblica@Scuola.

Primo appuntamento con l’identikit delle istituzioni europee. Eleanor Spaventa, professore di diritto europeo alla Bocconi, e l’ospite Antonio Tajani, presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, spiegheranno come si compone la complessa macchina europea. Si continua il 2 marzo con una lezione dedicata all’impegno dell’Europa contro le disparità di genere, per poi affrontare via via diversi temi quali il bilancio europeo, il potere d’intervento delle istituzioni, la sfida dei cambiamenti climatici, il ruolo nella regolamentazione delle piattaforme digitali, il mercato unico, le iniziative a favore dei giovani, l’approccio alla privacy e la politica di concorrenza.

“I ragazzi e le ragazze che sentono gli adulti parlare dell’Unione Europea potrebbero avere l’impressione che, a seconda del momento, si tratti di una matrigna che dispensa castighi o di un bancomat che distribuisce soldi”. E’ una riflessione di Gianmarco Ottaviano, titolare della Cattedra in Studi europei della Bocconi. Sono le impressioni e le ansie dei giovani a cui questa iniziativa tenta di rispondere: l’Europa è molto di più, bisogna provare a raccontarla.





