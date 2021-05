Genoa-Atalanta 3-4: bergamaschi in Champions per il terzo anno di fila

Pubblicità

GENOVA – Per il terzo anno consecutivo l’Atalanta è qualificata in Champions League. Ai nerazzurri servivano i 3 punti a Marassi contro il Genoa e alla fine hanno vinto per 4-3 distanziando così di 6 lunghezze (78 contro 72) la Juventus con la quale sono in vantaggio negli scontri diretti. Primo tempo sul velluto per i bergamaschi che vanno avanti grazie a Zapata, Malinovskyi e Gosens. Nella ripresa segna Shomurodov per il Grifone, ma risponde Pasalic. Poi un rigore di Pandev e ancora Shomurodov fanno correre dei brividi agli ospiti che comunque tengono e si portano a Bergamo il prezioso successo.

<< La cronaca della partita >>

Subito Duvan

Gasperini torna al suo amato 3-4-2-1 con Zapata punta unica e Malinovskyi e Miranchuk a supporto. In difesa rientra Toloi. Ballardini risponde con Pjaca e Destro in attacco, mentre in porta gioca Marchetti. Inizio col brivido per gli ospiti perché il Genoa sfiora il gol per due volte in un minuto: prima Gollini salva su Melegoni lanciato tutto solo verso la rete; quindi, dopo l’angolo, Masiello conclude ma prende la base esterna del palo. Dopo aver rischiato, l’Atalanta prende il totale comando del gioco e passa al 9′: Zapata per Malinovskyi che ridà palla al colombiano che in area controlla e batte Marchetti col destro.

Malinovskyi e Gosens firmano il tris

I bergamaschi non si fermano e giocano tutti, Gollini a parte, nella metà campo rossoblù. Il Genoa arranca e fatica a contenere un’Atalanta decisa a portare a casa il risultato. Marchetti salva su Gosens, ma nulla può al 26′ quando Zapata lotta e supera Radovanovic sul fondo destro, rimettendo al centro un pallone che Malinovskyi deve solo spingere in rete. L’arbitro annulla per una segnalazione del guardalinee che ha visto la palla uscire sul fondo sul controllo di Duvan. Ma il Var smentisce il collaboratore di Marinelli e siamo 0-2. Proprio alla fine del primo tempo il tris nerazzurro: cross dalla sinistra di Malinovskyi, sponda di testa di Hateboer sul secondo palo e incornata di Gosens che sigla il gol numero 11 in campionato.

Pasalic risponde a Shomurodov

A inizio ripresa i due tecnici cambiano le rispettive squadre: per Ballardini dentro Caso, Pandev e Shomurodov e fuori Zajc, Destro e Cassata. Per Gasperini, che pensa anche alla finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus, out Zapata e Freuler e dentro Pessina e Pasalic. Al 48′ il Genoa accorcia grazie a un pasticcio di Djimsiti che si fa soffiare palla da Shomurodov che avanza e insacca col sinistro dal limite. Tre minuti dopo però l’Atalanta cala il poker: ottima giocata di Miranchuk, assist a Pasalic che se la mette sul destro e segna. Sembra chiusa e allora Gasperini leva anche Malinovskyi per mettere Lammers.

Finale genoano

Ma la squadra nerazzurra, totalmente rivoluzionata, perde le distanze e il suo gioco, mentre il Genoa trova spazi sconosciuti nei primi 45′. Poco dopo l’ora di gioco arriva dalla destra un cross di Onguene e Gosens devia la palla in modo sospetto. Proteste dei padroni di casa con Marinelli che va al Var e poi concede calcio di rigore per un tocco di mano del tedesco. Sul dischetto ci va Pandev che spiazza Gollini. A 5′ dalla fine siamo 3-4 quando Pandev imbuca in area per Shomurodov che realizza la doppietta personale mettendo gli orobici sotto pressione. Ma alla fine termina così e l’Atalanta può festeggiare l’ennesimo storico traguardo.

Genoa-Atalanta 3-4 (0-3)

Genoa (3-5-2): Marchetti; Onguene, Radovanovic, Masiello; Ghiglione (12’st Portanova), Zajc (1’st Caso), Rovella, Melegoni (34’st Eyango), Cassata (1’st Shomurodov); Pjaca, Destro (1’st Pandev). In panchina: Perin, Paleari, C.Zapata, Goldaniga, Behrami, Strootman, Zappacosta.

Allenatore: Ballardini

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler (1’st Pessina), Gosens (31’st Palomino); Malinovksyi (12’st Lammers), Miranchuk (44’st Muriel); Zapata (1’st Pasalic). In panchina: Rossi, Sportiello, Maehle, Sutalo, Cadara, Ruggeri, Ilicic.

Allenatore: Gasperini

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Reti: 9’pt Zapata, 26’pt Malinovskyi, 44’pt Gosens, 3’st e 39’st Shomurodov, 6’st Pasalic, 22’st Pandev

Ammoniti: Djimsiti, Toloi, Rovella

Angoli: 2-4

Recupero: 0′, 4′.





