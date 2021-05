Genoa-Sassuolo 1-2, i neroverdi non mollano il sogno Europa

Pubblicità

GENOVA – Colpo del Sassuolo a Marassi: i neroverdi di De Zerbi battono 2-1 il Genoa e superano momentaneamente la Roma al settimo posto in classifica, posizione che vale l’accesso alla neonata Conference League. A segno Raspadori e Berardi, tardiva la reazione dei liguri con il gol nel finale di Zappacosta: per la salvezza si dovrà ancora soffrire.

<< La cronaca della partita >>

Zajc pareggia, anzi no

Ballardini, già privo di Criscito e Biraschi, perde nel pre-partita Strootman, De Zerbi recupera Caputo che però inizia dalla panchina. Al suo posto c’è Raspadori che dopo 14 minuti conferma il suo feeling contro il Genoa: filtrante di Traore e destro all’angolino per la terza rete in carriera al Grifone. La reazione dei padroni di casa arriverebbe alla mezzora: Destro, preferito all’ex Scamacca, si trasforma in uomo assist pennellando un bel cross per il tuffo vincente di testa di Zajc. L’esultanza dello sloveno viene però strozzata perché l’arbitro Mariani, dopo una lunga consulta al Var, annulla per un precedente fallo proprio di Destro su Locatelli. Decisione molto severa.

Regalo di Masiello a Berardi

L’inizio della ripresa è ricco di emozioni: Raspadori avrebbe in contropiede solitario l’occasione di raddoppiare, ma si fa ipnotizzare da Perin. Dall’altra parte la traversa nega il pareggio di testa a Goldaniga. Poi al 66′ Masiello si veste da Babbo Natale con uno sciagurato retropassaggio su cui Berardi si inserisce come un falco per superare Perin, anche lui non esente da colpe essendo rimasto attonito tra i pali. Per il capitano neroverde è il 16° sigillo in campionato, eguagliato il record personale.

Tardiva la perla di Zappacosta

La girandola di sostituzioni (si rivede in campo Ciccio Caputo) non cambia granché lo spartito, fino all’85’ quando Zappacosta dal limite fulmina Consigli riaprendo i giochi. Lo stesso ex terzino di Chelsea e Roma va ad un passo dalla clamorosa doppietta con un’altra bordata da lontano che fa la barba al palo. E’ l’ultimo brivido per il Sassuolo che dunque continua la sua rincorsa verso l’Europa e magari verso il record di 61 punti, ora ne mancano 5. Il Genoa, alla seconda sconfitta consecutiva, resta a 36 punti: non proprio sabbie mobili, ma per la matematica salvezza serve ancora l’ultimo sforzo. Da segnalare la presenza numero 400 in Serie A di Consigli, mentre per Perin è stato il 200° gettone in maglia rossoblu.

GENOA-SASSUOLO 1-2 (0-1)

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione (1′ st Shomurodov), Zajc (30′ st Pjaca), Badelj, Behrami (23′ st Cassata), Zappacosta; Pandev (23′ st Rovella), Destro (23′ st Scamacc). In panchina: Marchetti, Paleari, Portanova, Radovanovic, Melegoni, Onguene’, Czyborra.Allenatore: Ballardini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli (36′ st Bourabia); Berardi (36′ st Caputo), Djuricic (13′ st Defrel), Traore (26′ st Haraslin); Raspadori (26′ st Obiang). In panchina: Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Muldur, Oddei, Kyriakopoulos. Allenatore: De Zerbi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

RETI: Raspadori al 14′. Berardi al 66′ e Zappacosta all’85’.

AMMONITI: Zappacosta e Cassata.

ANGOLI: 8-2 per il Genoa.

RECUPERO: 4′ e 4′.





