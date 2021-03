Genoa-Udinese 1-1: De Paul risponde a Pandev, un punto che fa comodo a tutti

Pubblicità

GENOVA – De Paul risponde a Pandev, a Marassi è 1-1 tra Genoa e Udinese. Le due squadre compiono un ulteriore passo verso la salvezza, esce con un pizzico di amaro in bocca il Grifone, che proprio all’ultimo minuto ha sfiorato i 3 punti con un clamoroso incrocio dei pali di Behrami. In classifica liguri a 28, i friulani salgono a 33.

<<La cronaca della gara>>

Var decisivo sul gol di Pandev

Ballardini è senza gli squalificati Masiello e Destro, ma in porta recupera Perin. Gotti sceglie Molina sulla destra e Llorente centravanti. Liguri senza vittorie da cinque gare, bianconeri imbattuti invece da quattro partite. L’inizio è a tinte rossoblù e già all’8′ Pandev sfrutta un assist dalla sinistra di Strootman per fulminare Musso. L’esultanza dell’esperto attaccante macedone viene però strozzata dal giovane arbitro Camplone (esordio nella massima serie a 31 anni) per un presunto tocco di mano che in realtà non c’è: per sua fortuna arriva il Var che gli fa correggere la decisione, 1-0 Genoa. Tecnologia ancora protagonista per annullare l’immediato pareggio di Pereyra, ma l’azione era nata da un fuorigioco di Llorente. Il giocatore più pericoloso degli ospiti è proprio funambolo argentino che alla mezzora esatta viene falciato in area da Criscito, un rigore talmente netto che il capitano dei liguri nemmeno protesta. Dagli 11 metri perfetta esecuzione centrale di De Paul, che segna il sesto gol in carriera al Genoa, vera e propria bestia nera.

Behrami sfiora il colpaccio finale

La ripresa è piacevole, nonostante l’assenza di reti. Da un lato Pereyra, il migliore in campo, semina più volte il panico nell’area genoana, ma non sempre i compagni sono pronti nella finalizzazione. Dall’altro, il Genoa si sveglia nei 3 minuti di recupero quando Zajc, dopo una spettacolare serpentina, sciupa una buona occasione dall’altezza del dischetto e soprattutto, proprio all’ultimo secondo, Behrami colpisce in pieno l’incrocio dei pali con un potente destro. Musso ringrazia il legno per un pari tutto sommato giusto e che viene accolto benevolmente dalle due squadre, che continuano la propria marcia verso una salvezza più che tranquilla.

GENOA-UDINESE 1-1 (1-1)

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman (37′ st Behrami), Czyborra; Pandev (25′ st Scamacca), Shomurodov (44′ st Pjaca). A disp.: Paleari, Marchetti, Onguene, Goldaniga, Ghiglione, Zapata, Portanova, Melegoni, Rovella. All.: Ballardini.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan (18′ st Makengo), Walace, Larsen; Pereyra; Llorente (35′ st Nestorovski). A disp.: Scuffet, Gasparini, Bonifazi, Braaf, Zeegelaar, Okaka, Forestieri, Micin. All.: Gotti.

Arbitro: Camplone.

Reti: Pandev all’8′ e De Paul su rigore al 30′.

Ammoniti: Pandev, Criscito, Badelj e Nestorovski.

Angoli: 6-3 per il Genoa.

Recupero: 1′ e 3′.





