Genova, aperto il centro vaccinazioni alla Fiera: le informazioni utili

E’ operativo alla Fiera del mare di Genova il grande hub da oltre 1.300 mq realizzato nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid-19 di Regione Liguria.

Il centro vaccinale, secondo i piani, garantisce inizialmente circa 2mila vaccinazioni al giorno (oltre 10mila alla settimana) con una potenziale espansione fino a 4-5mila somministrazioni giornaliere.



DUE TIPI DI VACCINAZIONI

Due le linee di vaccinazione: una, gestita dalla Asl3, rivolta alle persone con età tra 79 e 75 anni e poi anche tra 74 e 70 anni, a cui sarà somministrato il vaccino ‘cold’ AstraZeneca (e a seguire le altre fasce di popolazione previste dalle linee guida del ministero della Sanità); l’altra, gestita dal personale della sanità privata convenzionata, rivolta alle persone ‘estremamente vulnerabili’, a cui sarà somministrato il vaccino ‘freeze’ Pfizer BioNTech.

LE POSTAZIONI

Sono allestiti 44 box vaccinali e circa 500 sedie, posizionate per garantire il rispetto delle regole sul distanziamento: una parte è dedicata all’attesa pre-vaccinazione e una parte alla fase indispensabile di osservazione per almeno 15 minuti subito dopo la somministrazione.

LE PRENOTAZIONI E GLI ORARI

Il Centro vaccinale presso la Fiera del Mare Padiglione Jean Nouvel effettua vaccinazioni anti-covid esclusivamente su prenotazione. E’ operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle ore 8 alle 13.

IL PERSONALE

L’assetto minimo per i primi 10 box nella prima settimana prevede le seguenti figure Asl3 divise su due turni: 14 medici, 12 infermieri, 36 Oss, 4 diluitori. Per quanto riguarda la sanità privata convenzionata – 15 Oss-operatori sociosanitari in fase di accoglienza; 6 medici; 4 infermieri, oltre a 12 volontari per accompagnare le persone dai box di somministrazione all’area di osservazione e 4 unità di personale amministrativo per la verifica della documentazione a corredo dell’anamnesi e del consenso informato e l’assistenza per l’eventuale compilazione.

In campo anche la Protezione civile di Regione Liguria con 15-20 volontari al giorno per indirizzare le persone, dare indicazioni utili. Sono presenti inoltre operatori di Ordine di Malta, Ausiliari dei Carabinieri per il governo dei flussi delle persone.

IL PERCORSO

Il percorso vaccinale nel Centro è identificato attraverso quattro colori – arancione, giallo, verde, blu – che corrispondono alle fasi di accettazione, attesa, vaccinazione e osservazione post-vaccinale. E’ previsto che il percorso, compresa l’attesa pre e post vaccinazione, duri circa 30 minuti complessivamente.

I DOCUMENTI

Sono richiesti documento di identità, tessera sanitaria, modulo per il consento informato scaricabile sul sito della Asl tre e codice di vaccinazione comunicato all’atto della prenotazione.





