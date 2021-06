Genova, la manifestazione contro Autostrade spacca il M5S. Ma il Pd aderisce

Sarà difficile prevederne gli eventuali effetti pratici, ben più facile aspettarsi qualche scossone sul piano politico. Prende corpo, nell’allestimento come nelle prime polemiche, l’organizzazione della manifestazione di protesta di domani a Genova contro i dettagli del passaggio di mano tra lo Stato e Atlantia nella proprietà di Autostrade. Un’azione di piazza dai tanti cappelli e organizzatori anche sorprendentemente lontani tra loro (tra i primi promotori ci sono gli scissionisti grillini di L’Alternativa C’è, l’ex senatore ed editore di Primocanale Maurizio Rossi, il consigliere regionale Ferruccio Sansa) che chiamerà alla partecipazione per chiedere uno stop in extremis alla trattativa (già conclusa) per il riacquisto delle quote della società della famiglia Benetton da parte di Cassa depositi e…