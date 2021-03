Genova, tutti assolti in appello i consiglieri regionali imputati per le “spese pazze”. Tra loro Anche Rixi

Processo spese pazze, tutti asssolti gli imputati in appello perchè il fatto non sussiste.

Oltre all’allora viceministro Edoardo Rixi erano stati condannati in primo grado altri 18 tra attuali e ex consiglieri regionali liguri: per quasi tutti le condanne erano state superiori a quelle chieste dal pm. In tutto ernao stati inflitti 51 anni di reclusione, otto misure di interdizione perpetua dai pubblici uffici e in 11 casi l’interdizione dai pubblici uffici è uguale alla durata della pena. Vennero disposte confische per tutti i condannati.

Tre erano stati invece assolti così come aveva chiesto la stessa accusa

Fra i primi commenti quello dell’avvocato Sabrina Franzone penalista che assisteva l’ex consigliere Alessio Saso: “Sono molto soddisfatta perché ritengo sia stato correttamente compreso dai giudici l’animus con cui i consiglieri hanno agito. Ma con la motivazione del fatto non sussiste significa che per la Corte non vi è neppure mancanza del cosiddetto elemento soggettivo: è assoluzione piena. Il peculato non è stato neppure ritenuto sussistente”.

Questa la cronaca di quel giorno “In particolare, il tribunale aveva condannato a 3 anni Michele Boffa, ex presidente del Consiglio regionale del Pd, a 3 anni Antonino Miceli, ex consigliere regionale Pd mentre Massimo Donzella, ex Ud, è stato assolto. Marco Melgrati (Fi), all’epoca sindaco di Alassio, è stato condannato a 2 anni, 11 mesi e 15 giorni mentre Luigi Morgillo, ex consigliere regionale Fi è stato condannato a 3 anni e un mese . Matteo Rosso, attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, è stato condannato a 3 anni, 2 mesi e 15 giorni. Per Gino Garibaldi (Fi) condanna a 2 anni e 10 mesi, Franco Rocca (Fi), attuale sindaco di Zoagli, a 2 anni e 1 mese e Alessio Saso (Ncd) a 2 anni e 10 mesi di reclusione. Condanna a 2 anni 10 mesi per Francesco Bruzzone, attuale senatore della Lega e già presidente del Consiglio regionale. Condanna a tre anni per Marco Limoncini (Udc). Il consigliere Ezio Chiesa è stato assolto, mentre Armando Ezio Capurro è stato condannato a 2 anni e 11 mesi. Gli altri imputati sono Aldo Siri, condannato a 3 anni e 1 mese, gli ex Sel Matteo Rossi a 2 anni, 2 mesi e 15 giorni e Alessandro Benzi condannato a 3 anni e 1 mese, l’ex Idv ed ex Sel, poi dimessosi, Stefano Quaini è stato assolto, la ex Forza Italia Raffaella Della Bianca condannata a 2 anni e 10 mesi. Roberta Gasco è stata condannata a 2 mesi mentre la ex Idv Marilyn Fusco è stata condannata a 2 anni, 2 mesi e 15 giorni. Infine Giacomo Conti della Federazione della sinistra è stato condannato a 2 anni e un mese”.