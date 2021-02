Germania, l’inflazione torna a fare paura: “Sarà al 3% a fine anno”

Pubblicità

Pubblicità

BERLINO – E’ tornato uno zombie: l’inflazione. I titoli dei giornali tedeschi sono inequivocabili in questi giorni e solleticano l’ur-angst, il terrore ancestrale tedesco di un boom dei prezzi che spazzi via i loro risparmi. Per il popolo delle formiche, mai dimentichi della lezione dell’iperinflazione degli anni ’20, questo significa, prevedibilmente, che dalla politica, dalle banche, dalla Bundesbank cominceranno ad aumentare le pressioni perché la Bce ritorni su un sentiero meno generoso, che avvicini un orizzonte di un aumento dei tassi di interesse.

La Frankfurter Allgemeine Zeitung le invita addirittura a difendere la loro autonomia e ad “abbandonare la sindrome da crocerossina”, cioè i massicci piani di aiuto varati in questi anni che hanno salvato l’Europa. E pazienza se nel resto del continente l’inflazione è ancora al lumicino e se Paesi come la Grecia, la Spagna, la Slovenia o Cipro sono addirittura in deflazione, un’ipoteca micidiale, per Paesi ad alto debito (e la Grecia lo è).

Certo, va detto che il dibattito sul pericolo di un ritorno all’inflazione e ai tassi d’interesse arriva dritto dritto dagli Stati Uniti. E c’è un rischio contagio verso l’Europa. Olivier Blanchard, l’autorevole ex capoeconomista del Fondo monetario internazionale, ha messo in guardia dal fatto che il ciclopico piano di stimoli economici delle due Amministrazioni Trump e Biden potrebbe ammontare a 3.600 miliardi di dollari. E oltre a mettere il turbo all’economia, potrebbe accelerare, al livello globale, l’incremento dei prezzi.

E’ vero che la Fed ha dichiarato di recente che terrà meno conto del tradizionale obiettivo del 2%; ma potrà ignorare del tutto un boom dei prezzi, se ci sarà? Insomma, il timore è che le attuali politiche di stimolo sulle due sponde dell’Atlantico possano essere vanificate da un ritorno troppo frettoloso a politiche monetarie restrittive. Un dilemma. E anche se il capo della Fed, Jerome Powell, ha cercato nei giorni scorsi di allontanare i timori di una fiammata dei prezzi, i mercati hanno già cominciato a scontare questi rischi aumentando le pressioni sui rendimenti. Sui Treasuries, ma anche sui titoli di Stato europei.

Nelle scorse settimane il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha espresso intanto la stima di un’inflazione in Germania al 3% per la fine di quest’anno, spinta dagli stimoli monetari e dal balzo dei prezzi energetici, ma anche da fattori endogeni come il prezzamento del CO2 e la fine del taglio dell’Iva. E i titoli allarmistici sui principali giornali tedeschi, ormai, si moltiplicano. Così come gli articoli di accademici che mettono in guardia dall’overshoot.

L’ex presidente della Bundesbank e presidente di UBS Axel Weber, ad esempio, ha stigmatizzato prontamente le traiettorie generose delle banche centrali ricordando che i deficit globali ammontano ormai all’11%, mentre i bilanci delle banche centrali sono aumentati del 13%. “Indirettamente abbiamo finanziato i nuovi disavanzi con nuova moneta”, ha tuonato dalle colonne di Project Syndicate. Un meccanismo che può stare solo in piedi, sostiene il tedesco, finché i risparmiatori non cominciano a investire i loro soldi. Altrimenti la storia insegna, conclude, “che debiti eccessivi sono quasi sempre sfociati in alta inflazione”. Allacciamoci le cinture: l’ur-angst è tornata.





Go to Source

Tweet Share Pinterest