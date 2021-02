Ghiaccio e velocità, maxitamponamento con 25 auto sull’autostrada per Bardonecchia: due morti e oltre 10 feriti

Il primo miniesodo verso la montagna si trasforma in dramma con due morti e almeno 10 feriti di cui due gravi: questa mattina, sull’autostrada A32 a Salbertrand, in direzione Bardonecchia, in Valle di Susa nel Torinese, è avvenuto un gigantesco tamponamento con 25 auto coinvolte. Le vittime sono due donne: una persona è morta sul colpo nello schianto, un’altra all’arrivo in ospedale. Molte altre sono rimaste ferite. All’origine dell’incidente potrebbe essere il ghiaccio che si è formato sull’asfalto con le temperature bassissime di queste ore, ma anche l’alta velolcità.

Maxitamponamento sull’A32, passeggeri sotto shock nel gelo accanto alle auto accartocciate

È successo, in salita, nel tratto prima della galleria Serre La Voute. Le auto coinvolte direttamente dall’incidente sono almeno 25. Altre sono rimaste bloccate dalle auto di traverso sulle due corsie della carreggiata in direzione Bardonecchia. L’autostrada A32 è stata chiusa con uscita obbligatoria a Susa, il traffico si è riversato sulla statale 25 intasandola. Sul posto indaga la polizia stradale di Susa. La Croce rossa ha soccorso i numerosi feriti, molti bloccati nelle auto.

I soccorritori al lavoro

Secondo i primi accertamenti a provocare il tamponamento sarebbe stata un’auto uscita di strada in una curva. Il conducente di un’altra vettura si sarebbe fermato per aiutare: a quel punto, però tutti gli altri veicoli si sono trovati davanti le due auto ferme dietro la curva e sono iniziati gli scontri a catena. Riguardo alle condizioni dell’asfalto, Sitaf, la società che gestisce l’A32, spiega di aver provveduto a cospargere anche stamattina l’autostrada di sale antigelo, e che il manto stradale è ovviamente sdrucciolevole per le condizioni meteo ma che non si tratta comunque di ghiaccio eccezionale.